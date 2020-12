Bianca Guaccero si mostra con la figlia Alice, la dedica dolcissima: «Sei l’amore»

Archiviate le polemiche sul tutorial al supermercato di Detto Fatto, Bianca Guaccero è più serena e si mostra con in braccio la figlia Alice. La bambina, cinque anni, non compare spesso sui suoi profili social, ma l’occasione meritava il quadretto familiare. In una delle ha pubblicato la foto con una dedica dolcissima: «Love is». Il legame che unisce madre e figlia va oltre qualsiasi cosa.

Nella foto si scambiano un bacio e indossano un maglione in perfetto stile natalizio. L’attrice e conduttrice 39enne ha avuto Alice dal produttore Dario Acocella. Un rapporto durato quattro anni e che non è stato seguito da altre storie importanti. «Capirò di aver trovato l’amore, quando non mi sentirò più sola – ha scritto di recente sempre su Instagram – Anche se sola ce la faccio. Che poi non è vero che ce la faccio sempre».

E sulla sua condizione di mamma single era tornata proprio per commentare quanto accaduto nel suo programma, sospeso per qualche tempo dopo le accuse di sessismo al tutorial della spesa al supermercato. «Sono una donna, una mamma single, che combatte ogni giorno per ciò in cui crede, soprattutto nella difesa della categoria che rappresento, la donna – aveva spiegato scusandosi. – Ho sempre lavorato proponendo di me una immagine molto lontana da quella della donna oggetto. Cercando di abbattere qualsiasi muro di pregiudizio e maschilismo… ma sono la conduttrice di un programma, mi prendo parte della responsabilità di ciò che è accaduto. Chiedendo scusa a tutti, per la superficialità con cui è stata gestita questa situazione da parte di tutta la nostra squadra».





