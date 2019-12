Alessandro Borghese scopre di avere un figlio nato nel 2006: confessione

Alessandro Borghese ha scoperto di avere un figlio nato nel 2006 e di cui non ha saputo nulla fino a poco tempo fa. Lo stesso chef lo ha raccontato al quotidiano Repubblica, a cui ha rilasciato un’intervista in cui ha affrontato il tema, aprendo anche i ‘cassetti’ della sua vita privata. Ricordiamo che Borghese ha sposato Wilma Oliviero (i due sono convolati a nozze nel 2009, solo sei mesi dopo essersi conosciuti), dalla quale ha avuto le figlie Arizona e Alexandra. Ora, però, è spuntato a gran sorpresa un terzo figlio per lo chef.



Borghese ha raccontato di essere venuto a sapere da poco di aver avuto un figlio nel 2006, aggiungendo che fino ad ora non lo ha mai visto. Nonostante ciò sta provvedendo a lui dal punto di vista legale. “Arizona e Alexandra sono le mie due bambine avute con mia moglie”, ha confidato a Repubblica il figlio di Barbara Bouchet: “Prima di sposarmi non ero mai stato fidanzato e diciamo che ero un po’ ‘sportivo’.” Ed è qui arriva la confessione inedita: “Da poco ho scoperto di avere un altro figlio nato nel 2006. Me ne occupo dal punto di vista legale. Non l’ho mai visto, non ho una sua foto. Mi piacerebbe incontrarlo prima o poi, se me lo permetteranno”.

Alessandro, durante l’intervista, ha raccontato della love story vissuta con la moglie, conosciuta a 32 anni. “Dopo sei mesi ci siamo sposati. Fu colpo di fulmine. Lei era già fidanzata, si doveva sposare. Ho fatto un ‘furto’”, l’ironico commento dello chef sull’innamoramento lampo.



Gossipetv