Selena Gomez e la malattia: dopo un anno la cantante torna a sorridere

La cantante statunitense soffre di lupus: lo scorso anno è stata costretta a sottoporsi a un trapianto di rene. Ora è felice con le amiche sulla neve

Selena Gomez si è ripresa ed è tornata a sorridere. Da quando ha rivelato ai fan di soffrire di lupus, patologia antiinfiammatoria che spinge il sistema immunitario ad attaccare i tessuti, la Gomez ha vissuto momenti difficili.

Nel settembre 2017, la cantante statunitense si è sottoposta a un trapianto di rene, donato dalla sua migliore amica Francia Raisa.

“Ero arrivata a un punto di vita o morte – aveva spiegato la Gomez – ma fortunatamente una delle miei migliori amiche mi ha dato il suo rene ed è stato il regalo più grande della mia vita e ora sto bene”.

Lo scorso ottobre, la cantante era stata portata in una clinica psichiatrica per un crollo emotivo. Ora, l’ex attrice di Disney Channel sembra essersi ripresa e appare sorridente con le amiche in montagna. A postare l’immagine della gita sulla neve, l’attrice Bailee Madison. Ma i commenti sono tutti per la Gomez: “Che bello rivederti”, hanno scritto i fan riempiendo la foto di like e cuori rossi.

Giorgia Baroncini, il Giornale