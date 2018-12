La radio, quella firmata Rai, cambia volto durante le feste natalizie. E lo cambia per dare spazio a novità e tradizione perché ai programmi di intrattenimento, di informazione e divulgazione si aggiungono i colori del Natale. Così arriveranno temporanei cambi di conduzione, nuove proposte e concerti per arrivare sino al 6 gennaio. Il Capodanno, poi, verrà declinato in diverse maniere: simulcast con Rai1, iniziative dedicate in house e molta musica.

Su Radio1, ad esempio, da lunedì 24 dicembre a venerdì 4 gennaio in sostituzione di Un giorno da pecora, dalle 13 alle 15 andrà in onda Un giorno da renna: musica, interviste e gag fuori controllo. Condotto da Duccio Pasqua e Marcella Sullo. Nello stesso periodo, in sostituzione di Gr1 economia e Italia sotto inchiesta (17:45 – 19), andrà in onda Conciati per le feste: aneddoti poco conosciuti e chicche di sport conditi da buona musica, presentati da Sandro Fioravanti e da Elisabetta Grande. Il 26 dicembre a partire dalle 12:25 andrà in onda: Radio1 speciale campionato con il 18° turno di Campionato di Serie A e serie B mentre la notte del 31 dicembre i radioascoltatori verranno ‘portati’ verso il nuovo anno con il ‘Capodanno di Matera’ (in collaborazione con Rai1, per il terzo anno di fila) condotto da John Vignola e Carlotta Tedeschi.

Radio2, dal canto suo, racconterà il Natale come un fantastico albero addobbato a festa. Lo scopo è di offrire compagnia, divertimento, simpatia. Così da lunedì 24 a domenica 6 gennaio, il palinsesto subirà alcune variazioni: a partire dall’alba, con le voci di Catia Donini e Costantino D’Orazio, dalle 6 alle 7.30 del mattino in diretta con ‘Radio2 l’anno che verrà’, un risveglio dolce per chi sta in vacanza, per chi lavora anche in questo periodo dell’anno e per chi organizza in casa le grandi feste natalizie. A seguire, con ‘Caterpillar AM’, che per l’occasione andrà in onda dalle 7.45 alle 10, da lunedì 24 a venerdì 28 dicembre, RaiRadio2 si trasferirà in diretta dalla Galleria Vittorio Emanuele di Milano. Lunedì 24 dicembre sarà un giorno speciale, perché il programma cult di Luca Barbarossa e Andrea Perroni, “Radio2 Social Club”, per l’occasione in onda dalle 12 alle 13.30, si trasformerà in ‘Radio2 Social Christmas’: l’unico club della radiofonica italiana diventerà per l’occasione il salotto dove iniziare a festeggiare il Natale alle porte, con tanta musica e momenti di grande comicità, insieme alla grande famiglia di Rai Radio2. Dalla Sala B di Via Asiago a Roma tutti i conduttori di Rai Radio2 prenderanno parte ad una puntata speciale, con la musica dal vivo di Max Gazzè e Federico Zampaglione e la partecipazione straordinaria di Anna Foglietta e Andy Luotto. Di sfondo, ad accompagnare i momenti più belli della trasmissione, come sempre la Social Band di Stefano Cenci e la voce di Frances Alina Ascione. Per tutti i pomeriggi delle feste alle 14, anche Tamara Donà troverà una chiave speciale per accompagnare con leggerezza, musica, voci e storie, tutti gli ascoltatori intenti a tutti i tipi di festeggiamento: martedì 25, mercoledì 26, lunedì 31 dicembre e martedì 1 gennaio, andranno in onda le puntate straordinarie di ‘Quelli che… a Natale’, per raccontare non uno, ma tanti Natali in giro per il mondo. E ancora ‘Back2Back’ con Ema Stockolma e Gino Castaldo, il giorno di Natale si farà più grande e durerà di più (dalle 21 alle 23.30) per una puntata speciale con tutta la musica più cool di sempre. Lunedì 31 dicembre, dalle 22.30 fino all’1 di notte i ‘Numeri Uni’ Mauro Casciari, Nuzzo e Di Biase insieme a ‘I Lunatici’ Andrea Di Ciancio e Roberto Arduini, che raccoglieranno il testimone e andranno avanti fino all’alba e tracceranno un bilancio del meglio e del peggio del 2018 che se ne va, per cominciare l’anno nuovo buttandosi alle spalle tutto quello che non è andato come doveva. Il tutto naturalmente in streaming su RaiPlayRadio.it/Radio2, sulla app RaiPlay Radio e con contenuti speciali e dirette sulle pagine facebook, instragram e twitter di @RaiRadio2.

Radio3 proporrà tanta musica per festeggiare il Natale, a cominciare dal 22 dicembre alle 20 per un concerto straordinario nella stagione scaligera: proveniente da Lugano, valente esperto nella musica barocca, Diego Fasolis dirigerà Coro e Orchestra del Teatro alla Scala in un godibile programma che si muove tra Vivaldi e Mozart, mentre domenica 23 un prezioso appuntamento alle 11.50 con il Concerto del Quirinale con Noa accompagnata dalla chitarra di Gil Dor per un omaggio al Natale, alla musica classica e alla grande canzone popolare anche italiana. Non mancherà l’esclusiva del “Concerto di Capodanno 2019” in diretta da Vienna. Unica rete in Italia a trasmettere per intero l’evento viennese, Radio3 lo proporrà dalle ore 11.15, all’interno della trasmissione “Il Concerto del mattino”. Sarà Christian Thielemann, attuale direttore della Staatskapelle di Dresda e direttore musicale del Festival di Bayreuth, a dirigere il Concerto nella Grosser Saal del Musikverein di Vienna.

Piccolaradio, la radio per grandi e piccini che si ascolta solo su RaiPlay Radio, pubblicherà una fiaba al giorno. Isoradio vivrà uno dei suoi momenti di maggiore attenzione perché è durante le feste che gli spostamenti in auto si fanno più frequenti. Così le ‘parole d’ordine’, come al solito saranno: sicurezza e informazione per i viaggiatori. In particolare, nelle giornate e nelle notti del 24 ,25 e 31 dicembre e in occasione del Capodanno, è previsto un incremento dei collegamenti con la Polizia Stradale, le Polizie Municipali e la Polizia di Stato per monitorare il traffico e la mobilità, fornire informazioni e consigli sugli spostamenti in strada e nelle grandi città.

Anche le radio digitali ‘firmate’ Rai, infine, avranno modifiche e aggiunte nei palinsesti classici. Radio Techeté continuerà a raccontare le canzoni ‘belle da morire’ mentre la sfida fatta di comicità in ‘Radioteca’ riproporrà il meglio delle prime dieci puntate proposte al pubblico.