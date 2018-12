Stasera torna, su Rai3, “Le parole della settimana”

Sarà Enrico Vanzina, regista che con il fratello Carlo ha costruito parte dell’immaginario collettivo italiano, il protagonista dell’intervista di apertura della dodicesima puntata de Le Parole della Settimana, il programma condotto da Massimo Gramellini, in onda alle 20.15 su Rai3. Il programma alternerà storie di straordinaria vita quotidiana che contraddistinguono da sempre il lavoro di Massimo Gramellini, e ospiti che portano in dote le loro parole a commento dei fatti dell’attualità politica, economica e sociale del Paese. La dodicesima puntata vedrà tra gli ospiti anche Mario Martone, regista di Capri Revolution, la giornalista Tiziana Ferrario, storico volto del Tg1, Lino Guanciale protagonista di tante fiction Rai e la scrittrice Mariolina Venezia. Nel corso della serata spazio alla feroce comicità di Saverio Raimondo che, con l’inconfondibile stile della stand up comedy, racconterà i fatti della recente attualità attraverso la sua personalissima selezione degli “oggetti della settimana”. Come di consueto in apertura e in chiusura di puntata la “Dedica” e la “Buonasera”, i due monologhi di Massimo Gramellini ispirati da fatti di cronaca.