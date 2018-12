Domani torna l’appuntamento con le “Storie di Melaverde”, in onda su Canale 5: si parlerà di caviale

Domenica tornerà Edoardo Raspelli a proporvi il meglio di Melaverde. Si tratta di uno spazio dedicato alle storie più significative, un vero e proprio florilegio del meglio della narrazione della cultura enogastronomica italiana. Nella prossima puntata, che andrà in onda alle 11 e 50 su Canale 5, Edoardo Raspelli ci presenterà di nuovo uno dei prodotti più pregiati della cucina. Pensate che non ci poteva essere pranzo regale nelle corti rinascimentali del 1300 dove non fosse presente; nel 1800 furono i francesi a diffonderlo in Europa e ancora oggi è uno dei prodotti più preziosi e ricercati della gastronomia mondiale. Stiamo parlando del caviale, uova di storione, oro nero della cucina che da oltre 40 anni viene prodotto e lavorato a Calvisano, in provincia di Brescia, in quella che oggi è una delle aziende leader mondiale di questa produzione. Seguiremo tutte le fasi di allevamento partendo dagli avanotti, giovani storioni, fino ad arrivare agli esemplari ormai maturi che per iniziare a produrre caviale impiegano circa da 12 a 20 anni della loro vita. Vedremo come il Caviar Master controlla, valuta e lavora le preziose uova raccolte che, prima di raggiungere le tavole di tutto il mondo, richiedono diversi mesi di maturazione, momento in cui acquistano il loro gusto unico. Non mancherà il momento della gola, dove capiremo come degustare le preziose piccole uova nere senza intaccare il loro sapore unico e non solo perché scopriremo anche di filetto di storione, altro prodotto realizzato sempre in azienda.