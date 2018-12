Meghan e Kate: le tensioni faranno esplodere la Royal Family?

Un esperto si pronuncia sul presunto dissapore tra Meghan Markle e Kate Middleton e aggiunge anche un consiglio per sistemare la frattura tra le duchesse

Le presunte fratture tra Meghan Markle e Kate Middleton potrebbero rivelarsi disastrose per la Royal Family.

A dirlo è l’esperto Phil Dampier, che all’inizio di quest’anno ha scritto il libro “Royally Suited: Harry and Meghan in Their Own Words”. “Penso – ha spiegato l’uomo all’Express – che sarebbe terribile e molto, molto dannoso per la monarchia se ci fosse una frattura importante che non sono in grado di riparare e che potrebbe proseguire negli anni a venire”. Dampier quindi ha aggiunto che la questione sarebbe “assolutamente devastante” per il futuro della monarchia.

In queste settimane, emergono dettagli sempre nuovi di un presunto dissapore tra Meghan e Kate. È stato perfino riportato che quest’ultima abbia pianto al Royal Wedding, a causa delle richieste fatte alla Principessa Charlotte, damigella della sposa.

Secondo Dampier, è possibile che ci sia stato un piccolo battibecco in quel periodo, ma l’esperto rimarca come ogni sposa è nervosa prima delle nozze, per cui tutto andrebbe rivisto nelle dovute proporzioni. Si è detto perfino che le duchesse avessero avuto una rissa esplosiva – ma quest’eventualità è stata subito smentita da Kensington Palace, che di solito si rifiuta di commentare le voci relative alle vite private dei membri della famiglia reale.

Inoltre, Dampier sostiene che queste presunte incomprensioni potrebbero essere risolte a Natale, se le duchesse rimanessero però per giorni sotto lo stesso tetto. Ma, a quanto pare, Meghan sarà con la Regina Elisabetta II a Sandringham, dato che l’ex attrice e il Principe Harry hanno rifiutato l’invito di Kate e del Principe William.

Elisabetta Esposito, il Giornale