Film di Natale: un sondaggio svela i più amati

Il film di Natale più amato dai britannici è “La vita è meravigliosa” di Frank Capra: ecco quali sono le altre pellicole in classifica secondo un sondaggio su Internet

Quali sono i film di Natale più amati e più visti in questo periodo dell’anno?

Un sondaggio condotto sul sito di RadioTimes – che ha coinvolto 7.000 persone e riportato dalla Bbc ha attestato quale sia la pellicola natalizia più apprezzata dai britannici. Per cui, se gli italiani non sanno proprio rinunciare a “Una poltrona per due” la sera della Vigilia, potranno scoprire quanto siano diversi i gusti di chi vive Oltremanica.

Al primo posto risulta esserci “La vita è meravigliosa” di Frank Capra. È la storia di un uomo – interpretato da James Stewart – che ha trascorso la vita a fare del bene ma, a seguito di una sventura, la notte di Natale tenta il suicidio. Viene fermato dal suo angelo custode, intenzionato a mostrargli quanto appunto l’esistenza sia meravigliosa.

Seguono in classifica “Elf” con Will Ferrell, “Festa in casa Muppett”, un classico moderno britannico come “Love Actually” e naturalmente “Mamma ho perso l’aereo”. Al sesto posto c’è invece “Trappola di cristallo”, che rinvigorisce così la diatriba relativa al fatto che si tratti di un film di Natale o meno. La pellicola d’azione è interpretata da Bruce Willis che cerca di stanare un gruppo di terroristi tedeschi, ed è ambientato proprio durante le feste.

Gli altri film nella top 20 sono “Un Natale esplosivo” con Chevy Chase, “Polar Express”, “Bianco Natale”, “Lo schiavo dell’oro”, “Una favola fantastica”, “The Snowman”, “Miracolo nella 34a strada”, “La storia di Babbo Natale”, “L’amore non va in vacanza”, “Mamma ho perso l’aereo 2 – Mi sono smarrito a New York” (in cui Donald Trump compare in un piccolo cameo), “Il Grinch”, “Sos Fantasmi” con Bill Murray, “Nativity!” e “Harry Potter e la Pietra Filosofale”.

In realtà tutti i film di Harry Potter hanno in qualche modo a che fare con il Natale – perché ripercorrono un intero anno scolastico a Hogwarts – ma solo il primo è entrato in questa speciale classifica.

Elisabetta Esposito, il Giornale