Luca Argentero è geloso di Stefano De Martino: “E’ un problema di famiglia”

Un divertente spaccato di vita si è consumato qualche giorno fa durante la trasmissione di Fabio Fazio su Rai3, Che tempo che fa. Ospiti della puntata l’attore Luca Argentero e la moglie Cristina Marino in attesa del loro secondo figlio dopo la piccola Nina Speranza. Seconde nozze per Luca, sposato con Myriam Catania dal 2009 al 2016. Invece con Cristina, Argentero ha capito di aver trovato finalmente l’altra metà della mela. Peccato che la Marino abbia messo gli occhi su un altro esponente sexy del sesso maschile. Una questione che tormenta sempre più Argentero.

Come già aveva raccontato in un’intervista da Alessandro Cattelan, Luca Argentero soffre la cotta della moglie per una persona in particolare: l’ex ballerino Stefano De Martino. Per pura casualità su Rai3 c’era ospite proprio Stefano, così Luca ha voluto togliersi qualche sassolino dalle scarpe.

Con una certa ironia ma anche gelosia, ha raccontato della differenza di peso che viene data dentro casa al mettere i ‘like’ su Instagram. Se per caso Luca mette dei like anche lavorativi a delle belle donne/colleghe, è un problema, mentre se a farlo è Cristina a Stefano no. Anzi, la donna si giustifica spiegando che i suoi apprezzamenti sono alle belle foto di De Martino.

“Ma no dai amore, offendi la mia intelligenza. Lui è tutto a torso nudo, è tutto unto, non è una bellissima foto è un bellissimo uomo.” replica Argentero.

Cristina ha voluto buttare acqua sul fuoco, sottolineando che è consapevole di stare con un bellissimo uomo.