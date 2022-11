Jay Leno dimesso dall’ospedale dopo il terribile incendio nella sua casa californiana

Il comico statunitense Jay Leno, ex presentatore del «Tonight Show», è stato dimesso dall’ospedale in seguito all’operazione subita a causa delle gravi ustioni riportate in un incendio nel suo garage in California. Leno, 72 anni, ha passato 10 giorni in un ospedale di Los Angeles: era rimasto ferito al volto, al torace e alle mani. Leno, che continuerà a lungo le cure, ha detto di aver «apprezzato molto tutti gli auguri» ricevuti», secondo quanto scritto dal Grossman Burn Center dove era ricoverato. Il medico di Leno si considera soddisfatto dei progressi del suo paziente.

Il chirurgo estetico che si occupa di Leno si è detto ottimista che l’ex conduttore si riprenderà completamente. L’ospedale ha anche pubblicato una foto del comico con il personale ospedaliero, in cui sono visibili ferite alla mascella, al collo e alle mani. Leno ha subito gravi e significative ustioni di secondo grado il 12 novembre in un’esplosione causata da un corto circuito mentre lavorava a un’auto d’epoca nel suo garage. È stato sottoposto a due interventi chirurgici di innesto cutaneo nel corso della sua degenza al centro ustioni, ma secondo il medico che lo ha avuto in cura, Leno non ha mai perso il buon umore, anche facendo battute e distribuendo biscotti ai bambini in cura presso l’unità ustionati.

Leno «non vede l’ora di trascorrere il Ringraziamento con la sua famiglia e i suoi amici e augura a tutti una splendida vacanza», ha commentato lunedì l’ospedale. Il comico ha lasciato «The Tonight Show» nel 2014. Nel 2015 ha lanciato un programma televisivo chiamato «Jay Leno’s Garage», dove guida auto rare e vintage con personaggi famosi.