I reali di Monaco, in passerella per la festa nazionale di Montecarlo, sono sempre più numerosi

Jacques e Gabriella di Monaco, i figli di Alberto e Charlène Wittstock, in prima fila per la grande festa nazionale di Montecarlo . Lui un po’ rigido in alta uniforme, lei deliziosa e protettiva con un cappottino rosso. Da veri principini , tengono la scena anche quando devono affacciarsi al balcone di palazzo Grimaldi e salutare i sudditi.

UN BASTIMENTO CARICO DI PRINCIPINI – Dietro di loro, nella gerarchia e in ordine di apparizione al balcone anche gli altri piccoli principi. I figli di Andrea e Tatiana Santo Domingo: India, 9 anni, in un vestito nero, Sasha, 9 anni, e Maximilian, 4, in giacca e cravatta. Curiosissimi, i due figli di Pierre Casiraghi e Beatrice Borromeo, Stefano, 5 anni, e Francesco, 4. I due piccoli Casiraghi non smettono per un secondo di chiedere informazioni a nonna Caroline, felicissima anche per la compresenza di tutti i suoi figli (Andrea, Charlotte, Pierre e Alexandra).

I FIGLI DI CHARLOTTE – E poi ci sono i figli di Charlotte, Raphael (uno dei pochi principini non biondi), 8 anni, avuto dall’attor comico Gad Elmaleh, e Balthazar, 4 anni, avuto da Dimitri Rassam, che per la prima volta ha partecipato a un atto ufficiale della famiglia.