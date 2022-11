Fedez si fa biondo: «Ora somiglio un po’ più ai miei figli»

Lo aveva già annunciato nelle sue Instagram stories: «Siccome sono in piena crisi di mezz’età…Oggi faccio un cambio look pazzerello». Il cantante aveva lasciato ai fan il compito di indovinare su quale tinta sarebbe ricaduta la scelta.

In molti si aspettavano un colore stravagante come il viola, adatto a celebrare l’uscita nel nuovo singolo con Salmo (già Disco D’Oro). Il colore non ha convinto i fan, che hanno sconsigliato il rapper durante la live.

Per la rivelazione, Fedez ha deciso di postare la reazione della moglie Chiara Ferragni. Che sembra davvero aver apprezzato il nuovo look del marito. «Amore, che carino!», commenta davanti alla telecamera. La risposta immancabilmente ironica di Fedez: «Cosa sono, un furetto?».

Il biondo scelto da Fedez, sembra proprio essere una dedica ai figli Leone e Vittoria. Unico castano della Famiglia Ferragnez, infatti, papà Federico ha deciso di trasformare la chioma, riprendendo lo stesso biondo dei figli.

Una nuance luminosa e chiarissima, che sfiora il biondo platino, ma mantiene una sfumatura leggermente più calda e “realistica”. Obiettivo raggiunto. Su Instagram, infatti, il cantante ha dichiarato di somigliare finalmente di più ai suoi figli che, per il momento, sembrano aver ereditato occhi e capelli da mamma Chiara.