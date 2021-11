Rai1, stasera nuovo appuntamento con “Settestorie”

Il viaggio di Settestorie conduce in Cina: l’immenso paese che in vent’anni è diventato protagonista mondiale della vita politica ed economica. Una superpotenza dai molti volti e dai tanti interrogativi. Stasera su Rai1 alle 23.59 Monica Maggioni con Federico Rampini, Paolo Magri e Paolo Longo, tentano di rispondere alle molte domande poste dall’attualità: che fine ha fatto la tennista Peng Shuai? E l’imprenditore Jack Ma? E La giornalista Zangh Zhan? La Cina è alle prese con vecchie lotte. Che ne è stato degli attivisti di Hong Kong? Quei caccia sopra Taiwan e la risposta americana a cosa potrebbero portare? Davvero per Taiwan potrebbe scoppiare la terza guerra mondiale? Le testimonianze dell’artista Badiucao e dell’imprenditrice Giada Zhang.