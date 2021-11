Quarto appuntamento per il “Il Collegio”

Il docu-reality di Rai2, ambientato nel 1977, torna dopo la “sosta tennis”

Torna “Il Collegio”, martedì 23 novembre alle 21.20 su Rai2, per la quarta puntata stagionale, dopo la pausa di una settimana per le Atp Finals di tennis. Il docu-reality realizzato da Rai2 in collaborazione con Banijay Italia – giunto alla sua sesta edizione – quest’anno è ambientato nei favolosi anni ’70.

In cortile il Preside è pronto per il tradizionale discorso d’inizio settimana che si preannuncia ricca di sorprese e si concluderà con la consegna delle pagelle di metà corso. Per cominciare, gli studenti – divisi in due squadre – saranno impegnati in una partita di calcio e daranno vita a un vero e proprio “derby” del Collegio. Sarà poi la volta di cimentarsi in uno shooting fotografico: divisi in quattro gruppi, gli allievi dovranno creare lo scatto perfetto. La competizione si sposterà poi sul piano canoro-danzante: il concorso vedrà una coppia distinguersi sulle altre, e i vincitori potranno riscuotere il meritato premio. I ragazzi, infine, parteciperanno a un nuovo corso: il progetto cinema. Ma fra tutte queste attività ci sarà anche tempo per le bravate: con il favore delle tenebre i più ribelli troveranno, ancora una volta, il coraggio di provare a trasgredire le regole. Riusciranno a sfuggire agli occhi vigili di professori e sorveglianti?

Alcuni collegiali, poi, mostreranno lati nascosti e sofferti di sé, e non mancheranno le incomprensioni, perché è sempre molto difficile, in un gruppo, trovare un accordo e pensarla tutti allo stesso modo. Ad accomunare tutti, tuttavia, sarà l’ansia per le interrogazioni e per i voti delle prossime pagelle: l’obiettivo sarà conquistare la sufficienza e la fatidica cravatta rossa.