Per Jennifer Lopez quarte nozze in vista? “Se Ben Affleck me lo chiedesse potrei dire di sì”

Per i “Bennifer 2.0” il matrimonio non sembra lontano. A parlare è Jennifer Lopez che in tv, a Hoda Kotb nello show “The Today”, confessa: “Potrei dire sì a Ben Affleck, se me lo chiedesse”. Insomma JLo è pronta alle sue quarte nozze: “Sono una romantica. Lo sono sempre stata. Sono stata sposata un paio di volte. Credo ancora nel ‘vissero felici e contenti’. Al cento per cento”.

Jennifer, 52 anni, è stata già sposata tre volte. La prima con l’attore Ojani Noa nel 1997 (la coppia si è separata nel 1998). La popstar ha poi detto “sì” al suo ballerino Criss Judd nel 2001 (si sono separati nel 2002).

E infine c’è stato il matrimonio più longevo, nel 2004, con il cantante e produttore Marc Anthony. Dall’unione sono nati due figli, i gemelli Max ed Emme che oggi hanno 13 anni. JLo e Mark si sono separati nel 2011. Adesso con Ben la cantante ci sta ripensando, aspetta solo la proposta…

Tgcom24