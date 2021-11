“Kumite” di Salmo è il brano più ascoltato su Spotify

Torna in vetta alla classifica dei brani più ascoltati in Italia nell’ultima settimana su Spotify il rapper sardo Salmo con ‘Kumite’, unica produzione del nuovo disco (‘Flop’) affidata a Takagi&Ketra; il brano raccoglie oltre due milioni di stream. Pochissimi click più in basso, in seconda posizione, troviamo MadMan con ‘Veleno 8’, featuring con Gemitaiz contenuto nel quarto capitolo del mixtape ‘MM’.

Impennata fino al gradino più basso del podio per i Pinguini Tattici Nucleari con “Pastello bianco”, brano inserito in ‘Ahia!’, l’ultimo lavoro della band bergamasca, risalente ormai al dicembre del 2020. Si ritrovano fuori dal terzetto di testa, per la prima volta dopo mesi, Sfera Ebbasta e il giovanissimo Blanco, il brano è la hit “Mi fai impazzire”.