“L’Italia che mi piace”, Raspelli sorride per il successo del programma

Il sole del successo bacia il programma, L’Italia che mi piace – In viaggio con Raspelli, in onda su Canale Italia, alcuni emittenti locali e il canale on demand Canale Europa. I déi sorridono al baronetto del giornalismo enogastronomico, Sir Edoardo Raspelli, che sta vivendo un momento soddisfacente per la propria carriera: è una rinascita brillante e briosa, dopo il brusco addio a Melaverde. Il merito, di questo successo, è dovuto anche all’ingegno di Fabrizio Berlincioni, un uomo dalle mille vite che da paroliere vinse ben due festival di Sanremo (con Non lo faccio più per Peppino Di Capri e Ti lascerò per la coppia Fausto Leali e Anna Oxa).

Ecco, in sintesi, le visualizzazioni del solo Canale Europa, nella modalità on demand (i dati sono aggiornati al 21 novembre 2021).

1-Agrimontana/Inalpi dal 12-10-2021: 131.984

2- Grappa del Trentino dal 19-10-2021: 152.564

3-Scottina(Cadeo, PC):dal 26-10-2021: 67.708

4-Varvello-Calvisius-dal 2-11-2021: 62.672

5-Colline degli Alfieri-dal 9-11-2021. 48.600

6-AgriPiacenzaLatte-dal 16-11-2021 13.090

Concludiamo, con la lista di tutti gli orari della messa in onda del programma.

-Domenica dalle 13 alle 14, su Canale Italia 83 e su Sky 937 e Sky 861.

-Martedì dalle 21 alle 22 su Canale Europa TV,SamsungTV, Amazon Fire, Roku.

-Mercoledì dalle 19 alle 20 su Canale Italia 83 e su Sky 937 e Sky 861.

-Sabato dalle 12 alle 13 su Telecity 7Gold.