Gf Vip, Francesca Cipriani su tutte le furie: «Mi hai rubato il dolcetto e ridi». Il “colpevole” non confessa

Al Grande Fratello Vip Francesca Cipriani è su tutte le furie per un dispetto di Gianmaria Antinolfi. La showgirl ha completamente perso la pazienza quando ha scoperto di aver subito “il furto” di un dolcetto al cioccolato. Il coinquilino ha mangiato quello che la ragazza aveva lasciato in frigo per mangiarlo in un secondo momento.

Quando è arrivato il momento di gustare il dolcetto ha scoperto l’amara verità. Antinolfi ha puntato il dito contro Lulù, ma poi è stato smascherato. Davanti alla reazione delusa, il giovane le ha riso in faccia: «Mi ridi pure in faccia, sei proprio maleducato!», ha detto Cipriani.

Grande Fratello Vip, lo sfogo di Francesca Cipriani

«Ma te stai fuori di testa, ma perché mi hai preso il barattolo del dolce?», le parole di Francesca quando ha scoperto tutto e si è rivolta a Gianmaria. «Con scritto Cipri sopra?», ha sottolineato Manila. «Scusa te lo rifaccio, non l’ho letto. Ne ho visti tanti in più ho chiesto a Lulù se potevo prenderlo e lei mi ha detto di sì», la replica. «Mi ridi anche in faccia? Io sto a gioco e tutto, ma se mi ridi in faccia a me dà molto fastidio. Non sopporto chi non ha educazione. È una questione di rispetto», la controreplica.

Leggo.it