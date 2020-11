Rai1, stasera andrà in onda la prima puntata di “Vite in fuga”

Un racconto che coniuga il fascino della saga familiare con le atmosfere incalzanti del thriller. In arrivo in prima serata su Rai1 la nuova e avvincente serie “Vite in fuga” sei prime serate, con Claudio Gioè e Anna Valle, Giorgio Colangeli e la partecipazione di Barbora Bobulova, per la regia di Luca Ribuoli. Una coproduzione Rai Fiction – PayperMoon Italia, in onda da stasera e già disponibile in anteprima su RaiPlay, con i primi due episodi. Ad arricchire il cast Francesco Colella, Francesco Arca, Vera Dragone, Giovannino Esposito e la partecipazione straordinaria di Ugo Pagliai. Al centro della storia una famiglia come tante: una coppia ben collaudata, con due figli che vive nella tranquillità, riparata dalle certezze conquistate in tanti anni di convivenza. Nessun problema economico, nessun grattacapo con i ragazzi, nessuna frizione coniugale, anzi l’amore e la stima reciproca sembrano per i Caruana il perno focale attorno al quale far ruotare l’intera esistenza. Ma le cose stanno per cambiare. Un improvviso evento tragico li travolgerà tutti mettendo in serio pericolo l’incolumità dell’intera famiglia trasformando le loro tranquille esistenze in “vite in fuga”.