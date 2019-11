Walter Nudo spiega i motivi del ritiro dalla tv

Ora è ufficiale, Walter Nudo non farà più tv. Erano passati quattro mesi dalla dichiarazione dell’artista di voler chiudere con il lavoro in tv. I fan gli hanno chiesti lumi. E Nudo ha chiarito il perché del ritiro con un video su Instagram “Non rinnego, anzi ringrazio la televisione dopo quasi 25 anni di carriera, tra alti e bassi, tra Mediaset e Rai. Però è arrivato adesso il momento di uscirne fuori. Non giudico chi la fa, ma semplicemente non fa più per me. Perché ho capito in questo momento della mia vita che c’è un cambiamento, una trasformazione. Io sto vivendo una trasformazione, che anzi è iniziata un po’ di tempo fa e forse è già avvenuta”. E ancora: “Per me la trasformazione è continuare a servire il pubblico italiano, quello che mi ha dato la possibilità di fare tante cose belle, nelle fiction e nelle cose televisive, è stato straordinario”. Molto vago, nei suoi progetti futuri. Probabilmente Nudo si trova ancora in una fase di transizione, bisogna aspettare per capire come in futuro l’artista “servirà” il pubblico. Si darà al teatro? Intraprenderà la carriera dello scrittore? Oppure scenderà in campo e farà attività politica?