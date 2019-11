Rai3, stasera andrà in onda il film “La vita possibile”

In occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne” Rai3 trasmette in prima tv, alle 21.20, il film drammatico di Ivan De matteo “La vita possibile” con: Margherita Buy, Valeria Golino, Caterina Shulha. Anna e suo figlio Valerio, scappano da un uomo che ha demolito l’amore con le sue mani. Che ha picchiato la donna fino a distruggerla e che ha reso suo figlio un ragazzo chiuso, fragile, pieno di risentimento. Anna sarebbe dovuta finire tra le colonne di un giornale, una notizia tra le notizie, il corpo frantumato di una donna che va ad aggiungersi alle centinaia di corpi di donne che ogni anno raccogliamo nelle nostre case, nelle nostre strade. Vittime dell’inganno di sentimenti malati…