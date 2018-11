Stasera torna, su Rai2, “Stracult live show”

Una nuova puntata ricca di ingredienti e ospiti per “Stacult Live Show”, in onda giovedì 22 novembre alle 23.30 su Rai2. Tra i titoli in uscita questa settimana, Andrea Delogu, Fabrizio Biggio e Marco Giusti parleranno del film vincitore del Premio del Pubblico all’ultima Festa del Cinema di Roma, “Il vizio della speranza” con il regista Edoardo De Angelis e l’attrice Pina Turco. Nel corso della puntata, saranno ospiti in studio il regista e le attrici di “Seguimi”, Claudio Sestieri con Angelique Cavallari e Maya Murofushi, il rapper OG Eastbull e la ballerina di burlesque Albadoro Gala. Tra le ironiche analisi cinematografiche di G-Max e le incursioni musicali degli Statale 66, dalla loro postazione saranno i The Pills ad accogliere i commenti e le domande del pubblico che vorrà intervenire in diretta, chiamando il numero 800-050-709.