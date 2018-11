Grande Fratello Vip, la mamma di Giulia Salemi e il rito magico per far innamorare Francesco Monte

La storia tra Giulia Salemi e Francesco Monte, nella casa del Grande Fratello Vip, non decolla. E allora ci prova Fariba Tehrani, mamma della ragazza, con un rito magico. Il tutto durante la puntata di Casa Signorini.

La mamma della Salemi ha celebrato di fronte ad uno stupefatto Signorini un rito propiziatorio con tanto di fuoco e fiamme sul tavolino del salotto.Da un sacchettino di plastica la Tehrani ha tirato fuori diversi “oggetti” provenienti dalla casa del GF Vip: una sigaretta di Monte, dei capelli della Salemi e niente meno che dei peli pubici di Cecilia Rodriguez (ex di Monte).

“Chi vuole del male a Giulia? Sciagura per tre anni. Chi parla male di Giulia? Sciagura per tre anni. L’amore? Fortissimo” inizia il rito. Poi mamma Fariba ha mostrato i segni su polsi e caviglie dovuti al fatto che la notte precedente l’aveva passata legandosi delle catene. “Tutta la notte mi son legata Giulia e Francesco a me, a mamma e suocera”.

Infine ha concluso: “Vedrete domani inizierà a funzionare, Monte si sentirà male (…) Questo è l’effetto che fa per far innamorare qualcuno. Ora dovrò gettare tutta la roba bruciata in acqua corrente, in un fiume, non in casa. La prossima settimana vedrete se ha funzionato”.

blitzquotidiano.it