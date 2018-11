Stasera arriva, su Rai2, la finalissima di “Pechino Express”

Le Mannequin (Linda Morselli e Rachele Fogar), Le Signore della Tv (Patrizia Rossetti, Maria Teresa Ruta) e Gli Scoppiati (Fabrizio Colica e Tommy Kuti). Ecco le tre coppie che stasera si sfideranno nella decima e ultima puntata di “Pechino Express. Avventura in Africa”, l’adventure game prodotto da Rai2 in collaborazione con Magnolia (Banijay Group). A partire dalle 21.20, dunque, Costantino della Gherardesca darà il via alla gara conclusiva del programma ambientato nella terra più affascinante e misteriosa della terra: l’Africa.

Sarà un appuntamento entusiasmante, ricco di colpi di scena, dove i viaggiatori dovranno dimostrare ancora una volta di avere sangue freddo e velocità di pensiero per cercare di portare a termine entro il minor tempo possibile i compiti a loro affidati da Costantino. E trattandosi dell’ultimo appuntamento, le prove richiederanno non solo grande impegno, ma anche tanto coraggio.

La settima edizione di “Pechino Express” si concluderà dal Sudafrica, che dopo Marocco e Tanzania ha ospitato le avventure delle coppie in competizione. La sfida finale prenderà il via da Paarl, città dove si producono i migliori vini del Paese. Costantino darà il benvenuto ai protagonisti con il coro dei bambini della Scuola Mbekweni. Subito dopo comunicherà che prima della fine del primo giorno ci sarà un traguardo: chi arriverà per ultimo, subirà un grosso svantaggio. Poi spazio a una missione dedicata al simbolo della lotta al razzismo: Nelson Mandela.

Successivamente, tramite l’autostop, i viaggiatori dovranno raggiungere il campo di rugby del Paul Roos Gymnasium di Stellenbosch. Ad attenderli, una sorpresa e un nuovo compito da affrontare per poter poi riprendere la corsa verso un’altra emozionante destinazione e un’ulteriore coinvolgente prova grazie alla quale scopriranno la nuova meta da raggiungere: il Metropolitan Golf Club, Fritz Sonnenberg Road Green Point di Cape Town. Qui le tre coppie saranno impegnate sul green per poi ricevere la busta con la destinazione del primo traguardo. Ad aspettarli con una sorpresa per la notte oramai prossima, Costantino.

L’indomani (l’ultimo giorno di questa edizione) lo stesso Costantino dichiarerà lo svantaggio per chi è arrivato per ultimo all’arrivo. Poi darà il via a una serie di spericolate e intriganti missioni che porterà i protagonisti al traguardo intermedio, dove una coppia verrà definitivamente eliminata e sarà la terza classificata della settima edizione di “Pechino Express”.

La prima prova di giornata si terrà in un luogo a dir poco affascinante. Con una tensione palpabile e ben coscienti di essere a un passo dal trionfo finale, i viaggiatori riprenderanno la corsa verso una nuova destinazione che li ripoterà indietro nel tempo: dovranno dimostrare di avere particolare sangue freddo.

Passo successivo, raggiungere un punto molto scenografico di Cape Town: oltre a trovare una nuova sorpresa, scopriranno di dover affrontare un compito inquietante. Poi avranno l’indirizzo che consentirà loro di proseguire la gara verso il prossimo traguardo: chi vi arriverà per ultimo, sarà eliminato dal gioco.

A questo punto, saranno due le coppie a giocarsi il successo: per ottenere l’indirizzo finale dove Costantino li attenderà, dovranno affrontare un’ultima suggestiva, ma al tempo stesso faticosa, missione. Meta finale, una location piena di fascino e pathos. Qui si scoprirà chi avrà vinto “Pechino Express. Avventura in Africa”. In palio un premio in denaro da devolvere all’organizzazione non governativa Amref per attività benefiche nel continente.

Le 8 coppie che hanno preso il via a questa settima edizione di “Pechino Express. Avventura in Africa” sono state Le Coliche (Fabrizio e Claudio Colica); Le Mannequin (Linda Morselli e Rachele Fogar); I Mattutini (Adriana Volpe e Marcello Cirillo); I Poeti (Mirko Frezza e Tommy Kuti); I Promessi Sposi (Roberta Giarrusso e Riccardo Di Pasquale); I Ridanciani (Tommaso Zorzi e Paola Caruso); Le Signore della Tv (Patrizia Rossetti, Maria Teresa Ruta); I Surfisti (Andrea Montovoli e Francisco Porcella). Ma nel corso della prima puntata si è formata la nuova coppia de Gli Scoppiati, composta da Fabrizio Colica (ex Le Coliche) e Tommy Kuti (ex I Poeti): si sono uniti dopo i forfait, causa infortuni, rispettivamente di Claudio Colica e Mirko Frezza. Nel terzo appuntamento sono entrate Le Sare (Sarah Balivo e Sara Ventura), nella quinta Gli Alieni (Roberto Meloni e Simone Morandi).