Ascolti tv, vince il film di Rai1

“Il segreto dei suoi occhi”, thriller del 2015 con Julia Roberts e Nicole Kidman, in onda su Rai1, è stato il programma più visto della prima serata televisiva di ieri, mercoledì 21 novembre, con 3 milioni e 166mila spettatori e uno share del 14%.

Su Rai2 ottimo risultato per “L’Ispettore Coliandro” che conferma il suo grande seguito: la seconda puntata della nuova stagione della serie con Giampaolo Morelli ha totalizzato 2 milioni e 337mila spettatori e il 10,1% di share.

Sempre molto bene su Rai3 anche “Chi l’ha visto?”: lo storico programma condotto da Federica Sciarelli ha ottenuto il gradimento di 2 milioni e 438mila spettatori, pari ad uno share dell’11,7%; si tratta del secondo miglior risultato dall’inizio della stagione, sia in termini di share che di spettatori.

In seconda serata da segnalare su Ra1 gli ascolti di “Porta a Porta”, vista da 864mila spettatori, con l’11,2% di share mentre, per quanto riguarda il day time, ottimo risultato per “La vita in diretta”: la seconda parte del programma di ieri, in particolare, ha superato quota 2 milioni di telespettatori (per la precisione 2 milioni e 108mila, share del 16,4%).

Nel preserale, sempre su Rai1, continuano gli ascolti positivi de “L’Eredità”, apprezzata ieri da 4 milioni e 756mila spettatori (23,8% di share), ancora una volta il programma più visto della fascia oraria di riferimento.

Anche nell’access prime time si conferma leader “I soliti Ignoti – Il ritorno”: il quiz condotto da Amadeus ha totalizzato, ieri, 4 milioni e 902 mila spettatori, pari ad uno share del 19,3%, programma più visto dell’intera giornata televisiva dopo il Tg1 delle 20.

Relativamente alle reti specializzate, infine, da segnalare la prima serata di RaiMovie, che con la serie “McFarland USA” ha raccolto 448mila spettatori e l’1,9% di share, e Rai Yoyo, che con la striscia quotidiana “44 Gatti”, dedicata alle canzoni dello “Zecchino d’oro”, in onda dalle 19.10 alle 19.30, ha totalizzato 453mila spettatori e il 2,4% di share.

Il Gruppo Rai si è aggiudicato complessivamente la prima serata televisiva di ieri, con 9 milioni e 970mila spettatori, pari ad uno share del 40%, la seconda, con 4 milioni e 233mila e il 37,7% di share, e l’intera giornata, con 3 milioni e 847 mila spettatori e uno share del 37,8%.