Ariana Grande secondo Billboard è l’artista più ascoltata negli Stati Uniti

Grande riconoscimento per la giovane Ariana Grande che arriva al primo posto della classifica americana con il suo ultimo singolo

È l’artista del momento. Il fenomeno chiamato Ariana Grande sembra essere inarrestabile e lo testimonia il successo che sta riscuotendo l’ultimo singolo che l’artista ha pubblicato ultimamente. Dal titolo “Thank you, next”, per la prima volta Ariana Grande si aggiudica il primato della classifica americana.Le vette delle charts straniere rappresentano un viaggio in terre inesplorate per i giovani artisti di oggi, soprattutto quella americana è sempre imprevedibile, dato che più spesso è condizionata dai trend del momento. Eppure secondo la Billboard Hot 100 non c’è alcun dubbio, è Ariana Grande l’artista che merita il primato nelle vendite, almeno nell’ultima settimana. Si tratta della prima volta per una star così giovane come la Grande dato che, è il primo brano pubblicato dall’artista, che raggiunge il primo posto della HOT 100. È la cantante più ascoltata su Spotify e, secondo Billboard, il singolo “Thank you, next” ha avuto ben 100milioni di stream in appena undici giorni. Con questo risultato Ariana Grande arriva a superaree anche il collega Ed Sheeran che, fino ad ora, era l’artista più Hot del momento. Infatti il singolo della Grande ha superato in vendite e ascolti persino “Shape of You” che resta il più grande successo dell’artista inglese. Il resto della classifica invece non subisce poi tanti cambiamenti.

Momento d’oro per il lavoro della Grande ma, per quanto riguarda la sua vita privata, ci sono molte ombre sul lato sentimentale. Lo spettro dell’ex compagno morto suicida pesano ancora sul suo cuore, tanto da rompere il fidanzamento con l’attuale compagno.

Carlo Lanna, il Giornale