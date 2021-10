X Factor 2021: chi sono i concorrenti che accedono ai Live

Ecco i 12 concorrenti scelti da Emma, Mika, Hell Raton e Manuel Agnelli che vedremo ai Live, al via il 28 ottobre in prima serata su Sky

Baltimora, Versailles, Karakaz, Fellow, Nika Paris, Westfalia, Vale LP, Le Endrigo, Gianmaria, Erio, Bengala Fire e Mutonia: sono loro i 12 artisti ad aver superato gli Home Visit e ad accedere all’avventura dei Live di X Factor 2021, al via il 28 ottobre in prima serata su Sky e in streaming su NOW. Nella prima edizione al mondo senza le categorie, i concorrenti, scelti da Emma, Hell Raton, Mika e Manuel Agnelli grazie anche ai consigli di professionisti come il direttore di Vanity Fair Simone Marchetti, i fratelli Fabio e Damiano D’Innocenzo e gli attori Salvatore Esposito e Marco Giallini, hanno mostrato tutte le sfumature e tutti i colori di voci sorprenti, capaci di lasciare il segno.

Per loro X Factor è, sì, un’opportunità da cogliere per trasformare la musica in un lavoro, ma anche un modo per vivere un’avventura a 360° e divertirsi, come consiglia di fare sempre Manuelito prima di un’esibizione. Dopo le Audizioni, i Bootcamp e gli Home Visit, ora si fa sul serio: i giudici e i loro roster sono pronti ad affrontarsi fino all’ultima nota, il conduttore Ludovico Tersigni è pronto ad affrontare la prima diretta della sua vita e l’adrenalina, tra gli addetti ai lavori e gli spettatori da casa, è altissima. Che vinca il migliore.

Gianmaria

Gianmaria Volpato, nato nel 2002 a Vicenza, è un giovane cantautore rap. Con l’inedito Suicidi strega i giudici di X Factor alle Audizioni inaugurando il suo percorso all’interno del programma.

Le Endrigo

Le Endrigo sono una band bresciana formata da Gabriele Tura (voce e chitarra), Matteo Tura (voce, basso e piano) e Ludovico Gandellini (batteria). Nel 2021 approda sul palco di X Factor dopo aver realizzato 3 album (Ossa rotte, occhi rossi, Giovani leoni e l’omonimo Le Endrigo).

Vale LP

Classe 1999, Valentina Sanseverino, in arte Vale Lp (Vale la pena), è originaria di un piccolo paese del casertano. Vale Lp (Foto dal profilo Instagram dell’artista). La sua carriera inizia nel 2018, quando fa uscire su SoundCloud una demo di una sua canzone. Nel maggio 2020 pubblica il suo primo Ep e successivamente collabora con il rapper CoCo nel singolo Non mi capirai mai.

Baltimora

Edoardo Spinsante è anconetano. Durante gli anni del liceo scientifico ha iniziato a rapportarsi per la prima volta con la musica intraprendendo un percorso anche come produttore. Grande voce e grande capacità al piano. Da scoprire.

Erio

Erio, nome d’arte di Fabiano Franocich, è di Livorno, ha 35 anni e ha studiato canto lirico e composizione. Doti particolari? Far commuovere Manuel Agnelli a ogni sua esibizione.

Versailles

Capello turchino, voce profonda e grinta da vendere. Luca è appassionato di musica e, nel corso della sua vita, si è avvicinato a diversi generi: dal rock e il metal all’hip hop e l’elettronica. Un background che gli ha permesso di costruirsi uno stile particolare.

Karakaz

Michele Corvino è nato nel 1999, è originario della provincia di Chieti, ed è appassionato di musica fin da bambino. Inzia a suonare la batteria a 8 anni e muovendo i primi passi in una band una volta raggiunta la maggiore età.

Fellow

Federico Castello nasce ad Asti nel 2000. Inizia a dedicarsi alla musica all’età di 8 anni: in compagnia dell’adorato nonno, partecipa a diverse sagre locali cantando canzoni degli anni Sessanta e Settanta, indossando un cappello da cowboy e una giacca militare.

Nika Paris

Nata il 20 aprile 2005 a Sofia, in Bulgaria, Nika Paris vive a Milano da qualche tempo a Milano. Ha sempre sognato di diventare una cantante affermata ed è per questo che, ad appena 16 anni, ha scelto di tentare la strada di X Factor.

Westfalia

David Paulis, Jacopo Moschetto, Vincenzo Destradis e il batterista Enrico Truzzi sono cresciuti a jazz e funk. Iniziano a esibirsi in diversi locali, tra cui il Binario69 di Bologna, L’Utopiko di Firenze e La Polveriera di Reggio Emilia, fino a crearsi un nome e tentare la sorte a X Factor.

Bengala Fire

Mattia Mariuzzo, Andrea Orsella, Davide Bortoletto e Giovanni Zavarise fondano la band nella piccola città di Cornuda in provincia di Treviso nel 2010. 10 anni dopo fa il suo ingresso Alexander Puntel ai tamburi. Originariamente si chiamavano Gold.One, come i primi preservativi portati in Italia dall’Esercito degli Stati Uniti durante la Seconda Guerra Mondiale.

Mutonia

Nata a Ceprano, in provincia di Frosinone, nel 2009, la band è formata da Prostin (chitarra e voce), Fabio Teragnoli (basso e synth) e Maurizio Tomaselli (batteria). Il loro primo album è del 2011 .

Vanityfair.it