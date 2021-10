“Se tr… come parcheggi”. Iannone nel mirino a Ballando

Andrea Iannone o lo ami o lo odi e con la partecipazione a Ballando con le stelle promette di fare parlare di sé e non solo per le sue doti da ballerino. Il suo ingresso nel cast del popolare programma di Rai Uno ha fatto molto discutere e le dinamiche che si stanno creando all’interno del talent infiammano i gossip. Per qualcuno il pilota avrebbe già instaurato un feeling particolare con la ballerina Lucrezia Lando, ma intanto alcuni colleghi lo hanno messo nel mirino con una serie di scherzi.

Nelle scorse ore Andrea Iannone è stato preso di mira dal rugbista Alvise Rigo anche lui concorrente della nuova edizione di Ballando con le stelle. I chiacchierati flirt del pilota di MotoGP con Belen Rodriguez e Giulia De Lellis lo hanno fatto finire più al centro della cronaca rosa che di quella sportiva e Rigo non si è lasciato sfuggire l’occasione di lanciargli un’ironica frecciata, lasciandogli un sibillino messaggio sul cruscotto dell’auto.

Ogni giorno, per tutta la durata dello show, i concorrenti si sottopongono a lunghe sessioni di allenamento negli studi televisivi. Una volta terminate le prove, Andrea Iannone è tornato a recuperare il suo Suv posteggiato nel parcheggio adiacente agli studi. Ma sul lunotto posteriore ha trovato un biglietto anonimo decisamente pungente: “Se tr…. come parcheggi, ora si capisce tutto. Torna in Svizzera”.



Il video della scoperta del sarcastico messaggio è stato condiviso nelle storie Instagram di Alvise Rigo, che ha ironizzato: “Sarà vero? Ahi ahi ahi”. E ha fatto ben presto il giro del web, diventando virale. Lo scherzo è stato architettato dal rugbista come risposta al caos, che il pilota di motociclismo aveva fatto nel suo camerino, quando lui stava provando. Agli utenti del web, però, non sarebbe sfuggita l’allusione alla fine delle sue storie d’amore con sue famose ex. Andrea Iannone ha raccolto la provocazione e ha deciso di scherzarci sopra, alimentato il chiacchiericcio: “Chissà a chi non è piaciuto”. Di sicuro, doti di ballo a parte, la partecipazione di Andrea Iannone a Ballando promette di tenere alta l’attenzione sullo show. Da sempre, infatti, il programma vive anche delle dinamiche che si creano fuori dallo studio televisivo tra flirt, liti e polemiche.

Novella Toloni, ilgiornale.it