Paura per Celine Dion, rinviati tutti i suoi show a Las Vegas

Celine Dion ha posticipato l’inizio della sua residenza a Las Vegas per problemi di salute. “Celine sta provando forti e persistenti spasmi muscolari, per cui non potrà esibirsi”, si legge nel comunicato del Resorts World Theater, luogo della città del peccato che avrebbe accolto la star da inizio novembre. La cantante ha postato sui social il comunicato ufficiale, spiegando ai fan: “Ho il cuore spezzato da questa decisione”.



“La mia squadra e io abbiamo lavorato al nostro nuovo spettacolo negli ultimi otto mesi, e non poter iniziare questo novembre mi rattrista oltre lo spiegabile. Sono particolarmente dispiaciuta per aver deluso tutti i fan che hanno fatto i loro piani per venire a Las Vegas. Ora devo concentrarmi per stare meglio: voglio superare tutto questo il prima possibile”, ha poi raccontato nel messaggio.

Sono state annullate le date dal 5 al 20 novembre e dal 19 gennaio al 5 febbraio. Prima di marzo 2002 non tornerà quindi a Las Vegas. Proprio qui Celine Dion è stata protagonista dal 2003 con il suo spettacolo “A New Day” che aveva inaugurato al Caesar’s Palace stabilendo il record come residenza di maggior successo di sempre, con incassi oltre i 385 milioni di dollari in cinque anni.