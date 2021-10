Partite Serie A in TV stasera su Sky e DAZN: in campo Torino-Genoa, orari e calendario

Venerdì 22 ottobre: le partite di Serie A oggi in programma in TV e in diretta streaming. In campo alle 18:30 Torino-Genoa, alle 20:45 Sampdoria-Spezia. Entrambe le partite sono in diretta TV e in live streaming su DAZN, ma per il posticipo serale c’è anche la visione su Sky e attraverso l’app SkyGo in co-esclusiva

Tutte le partite di Serie A oggi in TV, il programma di venerdì 22 ottobre e dove vederle anche in diretta streaming. Si riprende il campionato con la 9^ giornata dopo l’ultimo turno che ha confermato solitario primatista il Napoli davanti al Milan mentre l’Inter è scivolata al terzo posto dopo la sconfitta con la Lazio all’Olimpico.

Venerdì 22 ottobre si disputano due partite in due slot differenti di orario. Alle 18:00 è in programma Torino-Genoa, con i granata reduci da due sconfitte consecutive, contro Napoli e Juventus, mentre il Grifone, più in ritardo di classifica, dal pareggio interno contro il Sassuolo. Poi, alle 20:45, il derby ligure Sampdoria-Spezia: i doriani sono in crisi, avendo conquistato solo un punto nelle ultime quattro giornate e scivolando a ridosso della zona retrocessione, mentre lo Spezia arriva dal successo di misura ottenuto contro la Salernitana che è costato la panchina a Castori.

