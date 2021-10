Muccino: non volevo fare una serie tv

“Non volevo fare una cosa televisiva, anche se ci sono cose altissime in tv, ma non potevo avere un regista che mi assomigliasse, che avesse il mio linguaggio che ormai elaborato e molto personale, perché non c’è… Non volevo cambiare linguaggio e renderlo convenzionale”. Lo ha detto Gabriele Muccino in conferenza stampa alla Festa del cinema per l’anteprima della serie tv Sky ‘A casa tutti bene’. “Volevo fare un paio di episodi – ha raccontato – ma mi sono affezionato alla creazione dei personaggi e dell’idea e ho fatto tutte le 8 puntate”. E poi ha aggiunto: “Il film aveva in finale così pessimistico che già mentre lo giravo pensavo all’idea di fare una serie, trovavo stimolante l’idea di raccontare la loro vita normale a casa, a Roma”.