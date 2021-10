Gabriella Greison incontra la chimica Lucia Gardossi nel nuovo appuntamento con “La teoria di tutte”

Il viaggio di laF alla scoperta delle donne della Scienza fa tappa a Trieste dove la chimica Lucia Gardossi lavora nello sviluppo delle energie rinnovabili e nell’economia circolare per l’Università degli Studi di Trieste e per il Gruppo di Coordinamento Nazionale Italiano per la Bioeconomia della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Continua il viaggio della rockstar della fisica Gabriella Greison nella nuova produzione originale laF “La Teoria di Tutte” alla scoperta delle donne della scienza, dalle grandi pioniere del passato alle eccellenze italiane di oggi. Nel terzo episodio, in onda lunedì 25 ottobre alle ore 21.10 in prima tv su laF(Sky 135, on Demand su Sky e Sky Go e in streaming su NOW) Gabriella Greison incontra la chimica Lucia Gardossi dell’Università degli Studi di Trieste, impegnata nello sviluppo delle energie rinnovabili e nell’economia circolare.

“Uno dei problemi più seri della nostra civiltà è la pulizia delle acque e dell’aria”: diceva così la grande chimica di fine ‘800 Ellen Swallow Richards, che faceva scienza a partire dalla realtà, esattamente come Lucia Gardossi, esperta di chimica verde che Gabriella Greison incontra presso il laboratorio della facoltà di Scienze Chimiche e Farmaceutiche dell’Università degli Studi di Trieste. Qui Lucia si impegna nella ricerca di risorse rinnovabili provenienti dal suolo, dai mari e dagli scarti agricoli o alimentari, dal cardo alla lolla di riso, per produrre cibo, materiali ed energia in modo sostenibile, senza necessità di ricorrere a fonti fossili.

Dall’università, Gabriella e Lucia si spostano al Bagno marino “La Lanterna”, uno stabilimento balneare in centro città, dove Lucia ricorda gli anni trascorsi al MIT di Boston, lo stesso istituto dove un secolo prima si laureò Ellen Swallow Richards ma non vi poté insegnare perché, essendo donna, le venne negato il permesso. Lucia ripercorre con Gabriella l’inizio della sua carriera accademica, nel 1991 al rientro da Boston, come ricercatrice a Trieste, poi come professore, fino a diventare Membro del Gruppo di Coordinamento Nazionale Italiano per la Bioeconomia della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Gabriella Greison conosce anche il marito di Lucia, Enrico Tongiorgi, neurobiologo dell’Università di Trieste, con cui dialoga sull’educazione data ai loro figli e sulla discriminazione verso le donne che vogliono fare carriera in ambito scientifico.

Il racconto si conclude nei boschi di Trieste dove Lucia Gardossi tiene parte del suo laboratorio: qui, una volta a settimana, si ritrova con i suoi ricercatori, perché per lei non c’è maggior fonte di ispirazione della natura per scoprire come salvare il nostro futuro e preservare le risorse del Pianeta.

