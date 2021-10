Amici, è nato l’amore: due allievi della scuola si baciano. Il mistero dei post dell’ex fidanzata

Nasce l’amore ad Amici, due allievi si baciano. Durante le registrazioni dell’ultima puntata del talent di casa Mediaset, la conduttrice Maria De Filippi ha mando in onda una clip in cui mostra lo scambio di baci che sancisce la nascita di un nuovo amore in casetta.

Amici, è nato l’amore: due allievi della scuola si baciano

Nella puntata di “Amici” che sarà trasmessa domenica 24 ottobre andrà in onda la clip del bacio che si sono scambiati un cantante e una ballerina della scuola. Dalle indiscrezioni che circolano in rete infatti si sa che, oltre alle due eliminazioni, Maria De Filippi ha inaspettatamente mandato in onda il filmato delle effusioni fra Albe e Serena, che infatti negli ultimi giorni si erano molto avvicinati.

La notizia ha colto un po’ tutti di sorpresa, sembra anche fuori dalla scuola tv. Secondo alcuni esperti di gossip della rete infatti Albe sarebbe fidanzato con una ragazza, Giulia, che non avrebbe mancato di comunicare il suo dissenso attraverso i social, con delle stories poi cancellate.

Leggo.it