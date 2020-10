Stasera c’è il “Dottor Divano” di Gianni Fantoni con Enrico Bertolino

Alle 21 andrà in onda in simulcast Ott (è un insidioso tecnicismo per indicare che la trasmissione andrà contemporaneamente in diretta su Facebook, Twitch, Periscope e YouTube) la trasmissione Dottor Divano di Gianni Fantoni. Cos’è il Dottor Divano? È un programma dominato dall’umorismo arguto, che dà spazio alla parola di qualità di Gianni Fantoni, che è il dominus nonché l’ideatore ed il programmatore tecnico (ormai la tecnologia lo consente) del tutto. Gianni Fantoni intervisterà Enrico Bertolino. L’ospite di oggi è un pezzo unico della comicità. Ha lavorato a numerosi programmi che hanno fatto la storia della comicità in tv: citiamo Seven Show, Ciro il figlio di Target e Zelig. Stasera sarà un incontro tra due grandi della comicità: aspettatevi di tutto.