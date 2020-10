Mara Venier, la festa per i 70 anni con (pochi) parenti e amici è al limite del consentito…

La zia (e nonna) ha radunato le amiche più care per una cena. Con mascherine e distanziamento. Ma non sono mancate le sorprese…

Mara Venier non poteva non festeggiare i suoi 70 anni. Anche se, in tempo di Covid-19, diventa complicato organizzare una festa come si deve, ma sicura. E così, ecco che la zia ha radunato parenti e amici. In un ristorante. Con mascherine, distanziamento e tavoli separati.



Spingendosi fino ai limiti massimi del permesso dalle nuove ordinanze del governo. Perché non si poteva proprio festeggiare…

“SEI ANCORA UNA BAMBINA” – L’augurio più dolce a Mara Venier per i suoi 70 anni non poteva che essere quello del marito Nicola Carraro: “Auguri amore mio. sei ancora una bambina diversamente giovane e io ti amo 70 volte più di prima”. E a seguire, ecco la figlia Elisabetta Rerracini:”Rimani sempre una pischellaaaa”.

LE AMICHE PIÙ CARE – Al party per i 70 anni di Mara Venier non potevano poi mancare le amiche più care. Ecco, allora Alessia Marcuzzi e Rita Dalla Chiesa. Tra l’altro, la Marcuzzi (che ha da poco archiviato la positività al coronavirus…) era accompagnata dal marito Paolo Calabresi Marconi: la crisi tra i due, insomma, sembra essere definitivamente alle spalle. E il ristorante, come detto, ha fatto di tutto per rispettare le nuove e recentissime norme anti contagio.

TUTTI GLI ALTRI AMICI VIP – E se Mara Venier ha potuto festeggiare in presenza con pochi amici, non sono certo mancati i messaggi di auguri da parte di tanti altri vip. Da Anna Tatangelo a Elettra Lamborghini, da Alberto Matano a Moniuca Leofreddi e tantisismi altri. Ai quali la 70enne zia (e nonna) Mara ha mandato un abbraccio. Virtuale, s’intende…





