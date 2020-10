Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini: “Morgan? Ecco perché alla fine non l’ho scelto”

Nel programma “Casa Chi”, in onda tutte le settimane dal martedì al venerdì sulla pagina instagram @chimagazineit, Alfonso Signorini ha rivelato:

«Avrei voluto avere Morgan al “Gfvip”.

Ci siamo incontrati, è stato un incontro molto interessante perché secondo me lui è un artista geniale, mi sarebbe piaciuto averlo nella Casa e penso che avrebbe fatto piacere anche a lui, ma poi ho pensato che avrei dovuto limitare la sua dialettica, perché lui è un fiume in piena, sacrificandola ai tempi televisivi che, ahimè, sono importanti e non me la sono sentita perché sarebbe stato un peccato».

Nuovi ingressi nella casa più spiata d’Italia



Nel programma “Casa Chi”, in onda tutte le settimane dal martedì al venerdì sulla pagina Instagram @chimagazineit, Alfonso Signorini fa importanti anticipazioni sul “Gfvip”.

«Lunedì prossimo entreranno nella Casa tre nuovi concorrenti che abbiamo scelto con uno scopo preciso: far cadere le maschere.

Sono, infatti, tre personaggi che in passato hanno avuto a che fare con alcuni dei vip già presenti nella Casa».

Il conduttore del programma di Canale 5 e direttore di Chi ha aggiunto:

«A dicembre, visto che il programma si protrarrà fino a febbraio, entreranno 7-8 concorrenti più “tradizionali”».

Blitzquotidiano.it