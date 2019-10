Uomini e Donne, Sossio e Ursula: matrimonio e nuovo lavoro insieme

Periodo d’oro per Sossio Aruta e Ursula Bennardo del Trono Over di Uomini e Donne. La coppia è al settimo cielo per la nascita della piccola Bianca ed è pronta a compiere il grande passo, quello del matrimonio. In realtà l’ex Dama intende aspettare, soprattutto perché entrambi hanno alle spalle dei divorzi e non sarà possibile sposarsi in Chiesa. Per questo Ursula preferisce fare una cerimonia simbolica dove far benedire semplicemente le fedi che si sono scambiati di recente ma è di tutt’altro avviso Sossio. Nonostante il passato turbolento, il calciatore sogna delle nozze in pompa magna con la sua compagna, con la quale lo scorso anno ha partecipato alla prima edizione di Temptation Island Vip. “Quando sarà il momento ci sposeremo: anche se Ursula dice che sarebbe sufficiente fare benedire le fedi io voglio una cerimonia di nozze come si deve, la più bella del mondo”, ha raccontato il 48enne a Di Più Tv.

Sossio Aruta ha deciso di cambiare lavoro per amore di Bianca

In attesa del matrimonio, Sossio Aruta è alle prese con un nuovo progetto imprenditoriale che coinvolge anche la compagna conosciuta al Trono Over di Uomini e Donne. “Sono alle prese con il progetto di aprire una rivendita di abbigliamento per neonati che dia la possibilità, attraversi capi che avranno anche un marchio registrato a mio mio e di Ursula, di vestire i bambini da zero a dieci anni”, ha confidato Aruta che, nonostante questa nuova attività, non ha alcuna intenzione di lasciare il mondo del calcio. “Il calcio è la mia vita e l’anno prossimo inizierò ad allenare. Tra l’altro, uno dei miei due figli, è stato appena messo sotto contratto con le giovanili del Bologna rendendomi fierissimo”, ha ammesso.

Uomini e Donne: Sossio vuole partecipare all’Isola dei Famosi

Tra i sogni di Sossio Aruta pure quello di sbarcare sull’Isola dei Famosi. “Lo farei anche gratis”, ha assicurato l’ex Cavaliere, da sempre appassionato del reality show condotto da Alessia Marcuzzi.

