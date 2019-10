Tra Eleonoire Casalegno e Luca Onestini è ormai scontro aperto dopo le parole della conduttrice sulla mancata partecipazione dell’ex gieffino a ‘Pechino Express’

E’ esplosa una nuova faida nel mondo della tv italiana. I protagonisti sono Elenoire Casalegno e Luca Onestini. Qualcuno parla anche di una possibile querela in arrivo, ma andiamo con ordine e ripercorriamo i fatti. Qualche giorno fa la conduttrice 43enne durante una puntata di ‘Vite da copertina’, il programma che conduce su Tv8 insieme a Giovanni Ciacci, ha affermato che l’ex gieffino e la fidanzata Ivana Mrazova avrebbero deciso all’ultimo momento di non partire per ‘Pechino Express’ dopo aver valutato che l’assenza dai social per diverse settimane avrebbe comportato un’importante perdita economica a causa dei mancati introiti delle sponsorizzazioni. “Luca ha detto di no a Pechino perché non voleva stare lontano dai social network per un mese, per una questione di guadagni”, ha dichiarato la Casalegno in trasmissione.

Le parole di Elenoire non sono affatto piaciute a Onestini, che ha voluto replicare in maniera piuttosto pesante via social. “Dovete sapere, e chi mi conosce lo sa, me ne frego, non rispondo mai e non alimento polemiche. Io me ne frego. Faccio il superiore, a meno che non vengano da persone che rispetto e considero e quindi alle quali mi degno di rispondere. In questo caso non è così, però, rispondo perché quando uno si permette di andare in un mezzo di comunicazione e nello specifico in televisione e dire delle ‘tonterias’ (falsità, in spagnolo, ndr) pubblicamente è giusto anche che venga sput*****a. Dovete sapere che in questo settore c’è anche tanta gente che non è per nulla professionale, ad esempio la signora in questione”, ha tuonato su Instagram facendo riferimento alla Casalegno pur senza mai nominarla.

“La prima regola quando si fa un lavoro attraverso un mezzo di comunicazione è quello di documentarsi. Lei si vede che non l’ha fatto per niente. Ha detto solo delle ‘tonterias’ e ha fatto una figura di m****a direbbero gli spagnoli”, ha poi aggiunto l’ex tronista 26enne, che ultimamente frequenta molto la penisola iberica visto che il fratello Gianmarco è nel cast dell’edizione in corso del ‘Gran Hermano Vip’, ovvero il ‘Grande Fratello Vip’ spagnolo.

La Casalegno non è però rimasta in silenzio dopo aver ricevuto un attacco così pesante e accuse di mancanza di professionalità. Così sempre tramite social ha replicato qualche ora fa. “Ah, le contraddizioni! A volte nascono e proliferano all’interno di una frase di poche parole un po’ sgrammaticata. Certi signori, attraverso le contraddizioni, si permettono di dare giudizi affrettati quasi a nascondere le proprie indecisioni. Sarebbe meglio spiegare senza agitarsi troppo, il motivo di una scelta lavorativa, senza usare offese e parolacce che spesso tradiscono nervosismo”, ha fatto sapere in una Story.

“La notizia riportata in trasmissione non conteneva insulti, offese, parole volgari, e tantomeno giudizi professionali. Nel video dal signore postato, lo stesso dichiara di essere una persona che se ne frega, e che fa il superiore. Scomodando Honoré de Balzac potrei così concludere: ‘La malattia del nostro tempo è’ la superiorità. Ci sono più santi che nicchie’. Buona vita a tutti, anche al signore”, ha poi aggiunto decisamente piccata. E c’è chi giura che la vicenda potrebbe avere anche degli strascichi in tribunale…

