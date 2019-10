Focus, a novembre arriva la rassegna “Berlino 9-11-89: fine della Guerra Fredda”

«Berlino 9-11-89: fine della Guerra Fredda» è la rassegna-evento di “Focus” che andrà in onda per cinque giorni consecutivi – da martedì 5 a sabato 9 novembre – in prima, seconda serata e day-time.

La rete tematica free Mediaset al 35 del telecomando, dedicata alla divulgazione e diretta da Marco Costa, partendo da un evento che trent’anni fa ha cambiato l’assetto geopolitico dell’Europa (e non solo), la caduta del Muro di Berlino, concentra l’attenzione sul periodo storico della Guerra Fredda, politicamente caratterizzato dalla contrapposizione tra Stati Uniti e URSS.

Quel 9 novembre 1989, un normale giovedì, segna la vita di chi allora era già adulto. Mentre, per i più giovani, la data rischia di essere solo un episodio da libri di storia. Ecco perché “Focus” ha deciso di raccontare la caduta del Muro – una pagina di vita con un forte impatto emotivo, sociale e culturale, non solo su Berlino e l’Europa, ma anche sul resto del mondo – e la Cold War.

Il palinsesto speciale di “Focus” propone oltre 25 ore di programmazione su misura, intitolate alla stagione in cui lo spettro della guerra nucleare ha garantito all’Europa oltre 40 anni di pace.

Dai migliori documentari realizzati nel mondo – con cinque ore di immagini inedite – ad approfondimenti autoprodotti, fino alla miniserie con Kim Rossi Stuart Il tunnel della libertà. Elementi centrali della rassegna, quindi, lo speciale Base Tuono, un mistero della Guerra Fredda ed i documentari in prima visione assoluta Berlino: fuga per la libertà, Broken Arrows: le atomiche perdute, ai tempi della Guerra Fredda e Korean War.