Chiara Ferragni si attacca al palo: pazza per la pole dance

La influencer si cimenta in un nuovo sport, il marito la sfotte

Se la grazia latita, l’ironia non manca. E così Chiara Ferragni si cimenta in una lezione di pole dance. Nelle vesti di ballerina appesa al palo improvvisa volteggi un po’ impacciati e goffi, ma sorride felice davanti ai tanti follower.

Il marito non trattiene la battuta e scrive: “Paolo Brosio che fa pole dance. Incredibile”. Ma nonostante gli sfottò (anche di Fedez), la influencer posta video che acchiappano like.

La performance di Chiara in veste di ballerina conquista tutti. Da chi la critica per la mancanza di grazia e sex appeal a chi le fa i complimenti per la voglia di mettersi sempre in gioco senza temere il giudizio altrui.

“Sei troppo divertente”, “Fantastica”, “Bravissima” scrivono alcuni. “Se qualcosa dovesse andare storto, potrei sempre fare la ballerina di pole dance” commenta lei.

di Redazione, tgcom24