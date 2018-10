Temptation Island Vip, Sossio confessa: “Sono innamorato di Ursula”

Al falò di confronto di Temptation island Vip, Sossio e Ursula si sono lasciati. Il calciatore, però, durante un’intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine ha confessato di essere ancora innamorato della Bennardo

I sentimenti che Sossio prova per Ursula non si sono ancora spenti: Aruta ha confessato di essere ancora innamorato della Bennardo, nonostante la fine della loro relazione avvenuta durante il falò di confronto a Temptation Island Vip. I due volti noti di Uomini e Donne hanno deciso di dirsi addio, più per volontà della ex dama, ma il calciatore non pare volersi rassegnare all’idea di una rottura definitiva: dopo il post su Instagram in cui Sossio ammette che la sua ex fidanzata gli manca, adesso arriva l’intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine a confermare che da parte dell’ex cavaliere c’è ancora amore.”Al falò sarei voluto uscire con lei. Non avrei mai voluto perderla. Dopo giorni che non riuscivo vederla, mi sono presentato a Taranto da lei. Sono innamorato di lei”, ha confessato Sossio, il quale ha aggiunto che non si sente sollevato dalla fine della sua storia con Ursula, ma tutt’altro. “Sto lottando per noi. Le ho detto di perdonarmi. Uomini e Donne potrebbe essere la mia ancora di salvezza. Non voglio arrendermi”, ha continuato Aruta, il quale tornerà con la Bennardo a far parte dei protagonisti del trono over, ma dalle sue parole si può intuire che le intenzioni di Sossio sono quelle di usare il dating show per riconquistare la sua ex.

Se Ursula pare decisa a voltare pagine non è lo stesso per il calciatore, il quale ha ammesso “Volevo che Ursula vedesse quello che ero capace di dare a una donna”, commentando il modo in cui si è comportato con la single Sara. A proposito della tentatrice, poi ha detto “Nonostante mi fossi accorto che a Sara non importava nulla di me, volevo dimostrare come mi comporto quando mi piace una ragazza”. Insomma il suo comportamento sarebbe stato una specie di vendetta per le offese che aveva ricevuto a suo dire da parte di Ursula: “La verità è che Ursula mi aveva più e più volte umiliato con le sue dichiarazioni. Sono entrato nel villaggio arrabbiato e ho agito per rivalsa”.

Inoltre, Sossio, che pare deciso a rimettere in piedi la sua relazione, ha voluto precisare di non aver affatto gradito il modo in cui è stato accolto in studio a Uomini e Donne durante la puntata speciale dedicata a Temptation Island Vip:”Il mio atteggiamento nel villaggio è stato simile a quello avuto da Valeria Marini e Alessandra Sgolastra, ma mentre io sono stato accolto senza neppure un applauso, loro sono state acclamate”. Ricordando che Gianni Sperti non ha voluto neanche salutarlo, Sossio ha concluso affermando che “sono stato ancora una volta vittima dei pregiudizi”.

Francesca Ajello, il Giornale