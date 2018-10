Selma Blair, l’attrice rivela di essere malata di sclerosi multipla

Post shock su Instagram per l’attrice Selma Blair: “Ho la sclerosi multipla”

Ricordata per essere apparsa in Cruel Intentions, Hellboy e La Rivincita delle bionde, dopo un periodo di assenza dal cinema, Selma Blair torna a far parlare di sé, questa volta però su Instagram. Una foto che ha pubblicato un paio di giorni fa sul suo profilo ufficiale ha raggelato i fan: “Sono malata di sclerosi multipla.”

Tutt’ora impegnata nelle riprese di “High Life”, Selma Blair affida i suoi pensieri, le paure e le speranze per il futuro, in un lungo post pubblicato su Instagram.“Ho la sclerosi multipla ma grazie a Dio ho un lavoro, un lavoro meraviglioso” scrive l’attrice. “Sono disabile, a volte perdo l’equilibrio, faccio cadere cose, perdo la memoria. È come se il mio corpo avesse perso il suo GPS” ironizza su Instagram la Blair. “Ma cerco di combattere, di stare in piedi e di non perdere me stessa, anche se non so cosa mi riserverà il futuro” continua. “Trovo la forza necessaria grazie alle persone che mi sono vicino, come la brillante Allisa Swanson, la mia costumista. Mi offre sempre un sorriso e una spalla su cui piangere” conclude.

L’attrice ora 46enne, afferma inoltra che da oltre 15 anni ha sofferto di sintomi legati alla malattia ma solo recentemente, dopo un’accurata diagnosi, ha scoperto di essere affetta da sclerosi multipla. “Ora sono contenta di conoscere il male che devo combattere e sono contenta di poter condividere con voi tutto il mio malessere. Voi siate la mia famiglia, la famiglia di Instagram.”

Selma Blair presto apparirà in High Life, nuova produzione di Netflix.

Carlo Lanna, il Giornale