Volete insistere con la formula dei reality show? Allora fatene uno sul Teatro Eliseo

(Tiziano Rapanà) Mi chiedo sempre più spesso, perché le emittenti televisive debbano reiterare a produrre e tramsettere i reality show. Ora penserete che la mia sia solo un’uscita moralista, già mi vedete come il solito bacchettone che critica i gusti nazionalpopolari. Mica vero, tutt’altro. Epperò le vedete queste edizioni del Grande fratello e dell’Isola dei famosi? Sono terrificanti, prive di fantasie e di creatività: non osano un parterre diverso dallo standard del genere, non azzardano scelte innovative. Fanno sempre le stesse cose, propongono le usuali dinamiche narrative. Pensate, a questo Grande Fratello Vip, che trasmtette la fiera del già visto. Il reality è un genere incredibilmente morto, che però qualcuno si ostina a tenere in vita. E se allora quel qualcuno ci tiene tanto a portare avanti questo tipo di programma, che almeno inventi un format diverso che non riguardi un gruppo di persone chiuso all’interno di una casa o sperduto in un’isola deserta. Si faccia almeno un reality su un qualcosa di significativo a livello culturale, chessò sulla vita di un teatro. Un programma che spii le dinamiche interne ad una compagnia, gli spettatori che affollano il foyer, gli avventori del ristorante, la routine dei tecnici e del personale tutto. Non sarebbe male realizzare un reality sull’Eliseo, uno dei più importanti teatri d’Italia, gestito da Luca Barbareschi (che è un nome noto, perfetto per attrarre ascolti). Penso ad un reality che spieghi gli spettacoli in cartellone (presto andrà in scena il Cyrano De Bergerac, portato in scena dallo stesso Barbareschi), che registri i consensi e dissensi degli spettatori, le tribolazioni degli attori e dei collaboratori del teatro, le gioie e le difficoltà del gestire una struttura così importante. Produttori, per una volta, uscite dallo standard e abbracciate la novità, l’innovazione, l’amore per la novità. Basta con questo usurato Grande Fratello.

