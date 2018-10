Fedez, una Lamborghini per i suoi 29 anni

Fedez si regala una Lamborghini da sogno per i suoi primi 29 anni, intanto è in arrivo il suo nuovo album

Il rapper e marito di Chiara Ferragni, ha celebrato un po’ in ritardo i suoi “primi” 29 anni. Fedez rimasto molto colpito dall’intervento all’orecchio che ha subito il piccolo Leone, ha pensato di posticipare i festeggiamenti del suo compleanno. Ha compiuto gli anni lo scorso 15 ottobre e solo qualche giorno fa il rapper ha deciso di premiarsi con un regalo da far invidia.È apparsa su Instagram una foto in cui Fedez si è lasciato immortalare vicino ad una splendida Lamborghini grigio metallizzato e con la didascalia: “Da Rozzano ora siamo qui.” Monitorando poi il traffico social delle ultime ore, in molti hanno apprezzato l’ultimo acquisto del rapper, persino Chiara Ferragni che, solitamente, non è tanto propensa a fare complimenti al neo-sposo.

Un regalo che corona un momento d’oro per il rapper Fedez. Impegnato con X-Factor, fervono gli ultimi preparativi per le puntate serali, è alle battute finali per la pubblicazione del suo prossimo album. Il due Novembre dovrebbe arrivare infatti il singolo di lancio dal titolo “Prima di ogni cosa”. Sarà un qualcosa diverso per il rapper, un album più intimistico che ha scritto durante i preparativi del suo matrimonio con la Ferragni. Infatti tutte le canzoni rappresentano un vero e proprio atto d’amore per Chiara e il figlio Leone. Ad esempio, nel video del primo singolo, apparirà la stessa influencer e il piccolo Leone come guest star.

Chissà come avranno reagito gli haters all’ultimo folle acquisto del rapper.

Carlo Lanna, il Giornale