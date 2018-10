Angelina Jolie: bionda per un film ispirato ad Alice nel Paese delle Meraviglie

Cambio di look per Angelina Jolie che per il film ispirato ad Alice nel paese delle Meraviglie diventa bionda, il film arriva nelle sale il prossimo anno

È un’attrice instancabile, sotto tutti i punti di vista. Dopo la fine delle riprese di Maleficent 2, sequel del fortunatissimo film Disney, Angelina Jolie torna sul set per un nuovo progetto cinematografico molto atteso a anche piuttosto inusuale. Come riporta Harper’s Bazar, l’ex moglie di Brad Pitt, è attualmente impegnata per le riprese di “Come Away”.Il film è liberamente ispirato ad Alice nel Paese delle Meraviglie e a Peter Pan.

E questa volta Angelina Jolie appare con un look totalmente diverso. Vestita con abiti vittoriani, l’attrice rinuncia alla sua chioma castana per un’acconciatura biondo cenere, come rivela lo scatto che è stato condiviso sui profili social del produttore del film. In realtà si tratta di una parrucca che riproduce fedelmente lo stile che le donne di fine ‘800 erano solite indossare. Il film a cui l’attrice ha preso parte, oggi alle prime battute, dovrebbe essere una sorta di prequel a due grandi fiabe già trasportate sul grande schermo. Un film fantasy che riscrive la storia di Peter Pan e Alice nel Paese delle Meraviglie, e in questo caso Angelina Jolie, dovrebbe interpretare Rose, la mamma di uno dei protagonisti.

Divisa fra set e impegni umanitari, Angelina Jolie ultimamente è caduta nell’occhio del ciclone a causa del burrascoso divorzio con Brad Bitt. Dopo due anni di battaglie legali, l’ex coppia più glamour di Hollywood, avrebbe deposto l’ascia di guerra per cercare di risolvere pacificamente la controversia per il bene dei figli.

Il film che Angela Jolie sta girando non ha ancora una data di distribuzione, ma si ipotizza il suo arrivo nelle sale cinematografiche entro il 2019.

Carlo Lanna, il Giornale