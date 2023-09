Zia Cecilia Rodriguez con Luna Marì, Belen ha festeggiato in segreto?

Belen compie gli anni e sparisce dai social, Cecilia Rodriguez invece si dedica alla nipotina Luna Marì Spinalbese insieme a nonno Gustavo.

Un pomeriggio al parco pieno di coccole per la secondogenita di Belen che si gode tutte le attenzioni da parte della zia. Chissà se l’assenza della mamma è dovuta a impegni di lavoro oppure la showgirl è andata a festeggiare in gran segreto i suoi 39 anni con il nuovo fidanzato Elio Lorenzoni.

Coccole al parco

Cecilia Rodriguez è bellissima con la sua Luna Marì tra le braccia. La figlia di Belen e Antonino Spinalbese si gode le coccole della zia e del nonno Gustavo durante una rilassante passeggiata al parco. Il padre delle Rodriguez spinge il passeggino mentre la bambina preferisce aggrapparsi a Cecilia che mima smorfie e facce buffe per divertire la nipotina e la tiene a sé con grande cura e amore.

Il compleanno di Belen

Cecilia Rodriguez sui social ha mandato gli auguri a Belen postando una nuova foto delle due sorelle e scrivendo: “Buon compleanno Belencita, ti amiamo con tutto quello che siamo. Un giorno vi racconteremmo di questo nostro viaggio”. Non si sa a quale misterioso viaggio faccia riferimento l’argentina ma nello scatto entrambe appaiono sorridenti, entusiaste e complici. E proprio nel giorno in cui Belen compie 39 anni, di lei si perdono le tracce social. La showgirl non si fa viva tra i follower destando curiosità. Chissà se avrà fatto una festa top secret con Elio Lorenzoni!

De Martino con Martina

Mamma Veronica e Cecilia Rodriguez fanno gli auguri a Belen ma di lei nessuna traccia. Di tracce invece ne lascia il suo ex Stefano De Martino che dopo essere stato fotografato dal settimanale “Chi” con Martina, viene beccato anche dai paparazzi di “Diva e donna” in motorino con la sua nuova presunta fiamma. Che l’assenza social della Rodriguez sia dovuta agli ultimi gossip che riguardano il conduttore tv? Ma del resto Belen nelle ultime settimane era uscita allo scoperto con Elio Lorenzoni ufficializzando l’inizio di una liaison.

Cecilia cuore di zia

Cecilia Rodriguez nei panni di zia è perfetta. La sorella di Belen da tanto tempo confessa di desiderare una maternità e in attesa di avere un bebè dal fidanzato Ignazio Moser concentra le sue coccole ai nipotini Luna Marì Spinalbese e Santiago De Martino. “Avremmo voluto fare prima i figli, ma non è così semplice come ti raccontano, ci stiamo provando”, aveva confessato Ignazio Moser al settimanale Chi questa estate. “Sono della teoria che ogni cosa, ma soprattutto un figlio che penso sia la cosa più importante e più bella al mondo debba arrivare nel momento giusto” aveva detto tempo prima la modella.