Taxi Driver, Robert De Niro riprenderà il ruolo di Travis Bickle in uno spot per Uber

Secondo quanto riferito dalla stampa inglese, Robert De Niro tornerà a vivere (e a far vivere) le atmosfere di Taxi Driver. Dovrebbe farlo in occasione dei nuovi spot di Uber, le cui riprese sono in programma a Londra nelle prossime settimane. Secondo quanto riportato dal The Sun, nelle pubblicità dovrebbe sentirsi l’iconica battua: “Con chi stai parlando? Dici a me?”.

ROBERT DE NIRO STAR DELLE PUBBLICITÀ

Di recente, Robert De Niro si è più volte prestato al mondo degli spot pubblicitari. E, a detta della stampa, la ragione sarebbe da ricercarsi nei molteplici e costosi divorzi e nelle separazioni dalle madri dei suoi sette figli.

Sebbene Taxi Driver sia un film piuttosto violento, e dalle atmosfere cupe, gli spot pubblicitari che ne riprendono le scene sono considerati “una grande idea” dalle fonti che hanno parlato con il The Sun e con il Dailymail. Del resto, la pellicola diretta da Martin Scorsese è uno dei film più iconici di tutti i tempi. E De Niro pensa sempre con un po’ di nostalgia alle sue vecchie performance. “Molte persone pensano che i classici come Taxi Driver siano stati i punti più alti della sua carriera, e che recitare in spot pubblicitari voglia dire essere finito: in realtà, lui ha una vita personale molto costosa” si legge. Non molto tempo fa, peraltro, l’attore è stato uno dei volti dell’azienda britannica di panificazione Warburtons, insieme a George Clooney, Sylvester Stallone e Samuel L. Jackson. Nel 2019 è poi apparso in una campagna per l’auto elettrica Kia Niro, e ha realizzato pubblicità per la banca Santander e per American Express.

LE ULTIME DALLA VITA DI DE NIRO

Che le diverse pubblicità in cui ha recitato siano servite a finanziare il costoso divorzio dalla seconda moglie Grace Hightower (sposata nel 2017, la donna ha chiesto il divorzio nel 2018 ndr.)? Secondo quanto stabilito dal giudice, l’attore dovrà passarle 1 milione di dollari l’anno fino alla sua morte (a meno che Grace non si risposi). Nel 2021, l’avvocato di De Niro ha affermato che l’attore è stato costretto ad accettare quasi tutti i ruoli che gli si sono presentati per pagare le spese di divorzio e gli alimenti alle sue ex. Il che spiegherebbe anche l’ondata di spot pubblicitari. Vero o no, ciò che è certo è che Robert De Niro ci ha regalato capolavori immensi, consegnandosi alla storia.