Marica Pellegrinelli: “Con Eros Ramazzotti 10 anni belli, Aurora un dono”

Per Marica Pellegrinelli non è stato facile fare i conti con la fine del suo matrimonio: “Oggi però penso che con Eros Ramazzotti ho avuto dieci anni belli”, confida la modella al settimanale F a proposito del suo ex marito.

Si è sposata giovanissima e dal cantante ha avuto due figli: Raffaela Maria e Gabrio Tullio. Lui era già papa di Aurora Ramazzotti: “Per me è stato un dono”, ha detto Marica.

“Non è mai facile separarsi” ha raccontato Marica Pellegrinelli, ma con il suo ex marito conserva un rapporto splendido. “E’ una persona che amerò sempre, anche se di un amore diverso” ha spiegato la modella. Lei ed Eros Ramazzotti si sono sposati nel giugno 2014, quando lei aveva 26 anni e lui 51, ma stavano insieme già da 5 anni. Una festa sfarzosa sul prato di un resort di lusso dopo la cerimonia civile senza nessun invitato. Nel 2019 è arrivata la separazione, vissuta dai loro fan come un fulmine a ciel sereno. “Se però ti accorgi di non essere felice, devi trovare il coraggio di andare a cercartela la felicità” aveva detto a proposito della decisione di lasciarsi. “Bellissime esperienze i tour, ma ero sempre sola con i bambini. Finché i bambini non sono andati alla scuola dell’obbligo seguivo sempre mio marito in tour. Poi ho smesso. E infatti è finito anche il matrimonio”, aveva rivelato anni fa sempre in un’intervista a F.

Il rapporto con Aurora

Quando Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli si sono sposati, lui era già padre di Aurora Ramazzotti (nata dal suo primo matrimonio, quello con Michelle Hunziker). “Aurora è stata ‘mia figlia’ per dieci anni. E anche se lei è cresciuta, diventando mamma a sua volta (di Cesare Augusto, nato il 30 marzo ndr.), il nostro rapporto rimane inalterato. La considero un dono perché mi ha aiutato a essere una madre migliore con i miei figli” ha detto la modella. Le due hanno mantenuto buoni rapporti, spesso interagiscono sui social e Marica era presente anche al baby shower della primogenita di Eros.

Il desiderio di diventare di nuovo mamma

Marica Pellegrinelli è già mamma di Raffaela Maria (12 anni) e Gabrio Tullio (8) ma avere un altro bebè è nella lista dei desideri. “Se non ci ho ancora provato è per i problemi di salute degli ultimi due anni” ha detto a F, riferendosi al tumore all’ovaio di cui solo di recente ha parlato sui social. “Ho aspettato per la nuova gravidanza per timore di una recidiva, ma ora è arrivato il momento”. Da qualche anno fa coppia con William Djoko e insieme sono molto felici, chissà che presto non allarghino la famiglia.