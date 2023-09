“Grande Fratello”: al televoto Arnold, Grecia, Claudio, Giselda e Vittorio

Quarto appuntamento con “Grande Fratello“, ricco di emozioni e sorpresa.

Samira ha raccontato della sua infanzia serena, ma segnata dall’assenza del padre che non ha mai conosciuto. Anche Paolo Mastella ha confessato di avere un rapporto complesso con il papà. Al televoto questa settimana cinque concorrenti: uno di loro sarà il primo eliminato di questa edizione.

Beatrice contro tutti

E’ bastato un semplice gioco della verità per far saltare l’armonia nella Casa. A essere messi sotto torchio, forse non a caso, sono stati soprattutto i concorrenti famosi e in particolare Beatrice Luzzi. L’hanno accusata di essere ipocrita, aggettivo in cui lei proprio non si rivede. “Sentenzia senza curarsi degli altri, è quello che dà fastidio un po’ a tutti”, gli rimprovera Massimiliano Varrese. Per l’attrice, però, il collega sta bluffando con la sua spiritualità e la sua voglia di condividere.

Claudio: “Fiordaliso ha meno bisogno di noi di stare qui”

Fiordaliso, tuttavia, pensa che ci sia una coalizione contro i Vip ma anche lei ha il suo “nemico”. Si tratta di Claudio, che l’ha votata la scorsa puntata perché secondo lui è quella che ha meno bisogno di stare nella Casa. Lei gli ha dato pan per focaccia e l’ha nominato a sua volta, sottolineando che anche a lei ha ancora molti sogni da realizzare.

Le donne di Massimiliano

Nonostante siano molto diverse Angelca, Grecia, Fiordaliso e Heidi e hanno una passione in comune: Massimiliano Varrese. Heidi non si nasconde e ammette: “Penso di piacergli molto e per questo sono un po’ in difficoltà. Non lo vedo come un compagno, non mi prendo la responsabilità di una persona con il suo vissuto. Preferisco i coetanei”.

La storia di Samira

Samira ha vissuto un’infanzia spensierata con la nonna, ma la mancanza del papà ha sempre aleggiato sulla sua vita. La sua mamma faceva la volontaria in Africa e una volta tornata in Italia ha incontrato il suo papà, un uomo senegalese. “Qualche anno fa l’ho cercato anche per non avere rimpianti. Avevo una sua foto, ma non ho avuto il coraggio di vederla per due anni”, ha spiegato la ragazza. “Sono riuscita a trovare un suo amico, che mi ha messo in contatto con lui. L’ho sentito al telefono, ma non l’ho mai visto. Per me è uno sconosciuto, mi ha detto che ha una moglie e tre bambini. Credo che i figli non sappiano di me e al momento non se la sente di incontrarmi”.

Le accuse di Grecia a Letizia

Nella Casa ci sono altre due donne in lotta: Grecia e Letizia. Dopo aver visto un video, in cui la venezuelana la accusa di parlare della morte del padre per avere una clip, Letizia ha cambiato atteggiamento nei suoi confronti. “Quando mi ha chiesto di parlare non me la sentivo, ci sarà modo più avanti. Non ho nessun problema a confrontarmi con lei”.

Due spie nella Casa

Dentro la Casa Ciro è il gossipparo ufficiale e sforna uno scoop dietro l’altro. La più gettonata è Heidi, contesa tra Massimiliano, Paolo e Claudio. “Heidi è difficile da conquistare, ma secondo me le piace Vittorio”, commenta Fiordaliso. Anche Anita ha suscitato l’interesse di qualcuno. “Appena è uscita con il vestito Claudio l’ha notata. Prima non me ne aveva mai parlato e ora invece…”, spiffera l’altra “spia” Ciro.

Il rapporto di Paolo con il padre

Come Samira, anche Paolo Masella ha un rapporto complesso con il padre. “Non ci parlo da tre anni, non sono fiero di lui. Gli sono andato incontro tante volte, ma quando beve è il più cattivo di tutti”, ha raccontato nella Casa ad Angelica, anche lei figlia di separati. Al momento Paolo non ha nessuna voglia di riavvicinarsi di nuovo, almeno finché la situazione non cambierà. Mamma Sandra entra in Casa e lui si scioglie in lacrime: “Lasciati andare e viviti questo viaggio, pensa a te stesso. Ti voglio vedere felice”.

Il viaggio di nozze di Giselda

Per la coppia di “sposi” Giselda-Garibaldi c’è una bella sorpresa: un romantico viaggio di nozze nella suite. Per loro il Grande Fratello ha preparato una cenetta romantica, una vasca idromassaggio e petali di rosa ovunque. Con loro ci sarà anche una terza ospite: Samira. Una bella notizia per Garibaldi, che ha una cotta per lei.

La felicità di Lorenzo

Lorenzo nella Casa ha parlato della difficoltà di avere un figlio, arrivato con la fecondazione assistita dopo otto anni di tentativi. Vedendo il video della moglie Mariella e del piccolo Dante non è riuscito a trattenere le lacrime, ricordando anche il suo di padre: “Ho avuto un grande maestro, è stato un amico. Era un uomo meraviglioso, mi ha dato tanto con i gesti”. Le immagini della sua famiglia sciolgono i cuori di tutti nella Casa e i ragazzi si commuovono.

Immuni e nominati

I ragazzi hanno eletto i loro preferiti, che ricevono l’immunità. A loro si aggiunge Beatrice, salvata dall’opinionista Cesara Buonamici. Grecia è già a rischio, così come Arnold (il meno apprezzato dal pubblico nel precedente televoto). I ragazzi mettono invece a rischio Claudio, Giselda e Vittorio.