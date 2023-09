Ariete torna con “La notte“, un disco di confidenze.

Il secondo album di inediti che racconta l’amore e l’importanza del tempo. Arianna del Giaccio, per tutti Ariete, si impone dopo quasi due anni da “Specchio” con le sue canzoni cantate e scritte interamente da lei. Cantautrice iconica del nuovo panorama musicale italiano, si è fatta conoscere per la sua impronta malinconica e per il suo stile unico e personale, diventando di fatto tra le artiste di riferimento per la generazione Z. A ottobre partirà il primo tour nei principali palazzetti italiani.

Il nuovo album

“La notte” è un diario segreto su cui scrivere poesie d’amore e allo stesso tempo, un posto intimo in cui sfogare i pensieri e rimetterli in ordine. La notte è il momento della giornata in cui prendersi del tempo, staccando dalla frenesia quotidiana, quando il caos trova pace nel silenzio della notte e rimette in ordine i pensieri. La cantautrice racconta senza filtri attimi di vita in cui potersi riconoscere. Il rapporto con l’amore, infatti, è il filo conduttore del disco: Ariete che si innamora e, attraverso la scoperta delle proprie emozioni, matura la consapevolezza di dover tornare alle origini per potersi ritrovare. Frequenti sono le immagini simboliche che caratterizzano il suo stile, dal desiderio di fare un tuffo nel passato per fermare il tempo, alla fragilità emotiva scoperta grazie al tempo.

Il singolo “Rumore”

“Rumore” è il brano che ha anticipato l’album: con la notte che fa da sfondo, la giovane cantautrice racconta un amore in silenzio che ha terminato le parole e ha lasciato un vuoto che sembra essere incolmabile. La paura di andare nel profondo, di spogliarsi e mostrare le proprie fragilità ha alimentato il desiderio di scappare, consapevole che allontanarsi significa perdersi. Ma “in silenzio facciamo più rumore di una strada di centro città”, a dimostrazione che l’amore supera qualsiasi difficoltà e fa sentire la propria voce nonostante la distanza.

La carriera di Ariete

Dopo gli EP di inediti pubblicati nel 2020 “Spazio” (oro) – che contiene il singolo “Pillole” (platino) – e “18 anni” – al cui interno è contenuto il singolo “Mille Guerre” (platino) -, Ariete ha vissuto nel 2021 un’estate da protagonista grazie al successo del singolo “L’Ultima Notte” (certificato triplo platino). Nel 2022 pubblica il suo primo album di inediti “Specchio” (oro) che contiene i singoli “Cicatrici” (platino), “Castelli di lenzuola” (oro) e “Spifferi” (oro), per poi partecipare quest’anno a Sanremo con il brano “Mare di guai” (platino).

I live di Ariete

Il viaggio live di Ariete continuerà quest’autunno con i suoi concerti unici che vedono il pubblico al centro dello show, durante i quali la cantautrice porta on stage il suo carattere deciso mixato ad uno stile semplice e diretto, creando così atmosfere intime e profonde. A partire da ottobre l’artista tornerà live con Ariete Tour 2023, il primo tour nei principali palazzetti italiani: partirà il 17 ottobre al Palaflorio di Bari e proseguirà il 18 ottobre al Palapartenope di Napoli, il 21 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma, il 24 ottobre all’Unipol Arena di Bologna. Il primo tour nei palazzetti della giovane cantautrice si concluderà il 27 ottobre al Mediolanum Forum di Milano.